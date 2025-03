वनडे में भारत के लगातार 14 टॉस हारे रोहित शर्मा, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जैसे टॉस हारने की आदत सी हो गई है! मंगलवार, 4 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में उन्होंने टॉस के लिए सिक्का उछाला, तो एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सही कॉल किया और टॉस जीत लिया. इसके साथ ही वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा लगातार 11वीं बार टॉस हार गए. टॉस हारने का सिलसिला सिर्फ इस टूर्नामेंट तक सीमित नहीं है.

भारत ने वनडे में लगातार 14 टॉस गंवा दिए हैं, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल से हुई थी.

अगर रोहित शर्मा अगला टॉस भी हार जाते हैं, तो वे एक अनचाहा रिकॉर्ड बना देंगे. वनडे में लगातार सबसे ज्यादा टॉस हारने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के नाम है, जिन्होंने अक्टूबर 1998 से मार्च 1999 के बीच लगातार 12 टॉस गंवाए थे. वहीं, नीदरलैंड्स के कप्तान पीटर बोरेन ने भी लगातार 11 टॉस हारे थे, जिसे अब रोहित शर्मा ने बराबर कर लिया है.

रोहित शर्मा के लगातार टॉस हारने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मीम्स की झड़ी लगा दी. कोई उन्हें "टॉस का अनलकी किंग" कह रहा है, तो कोई इसे "रोहित शर्मा की नई स्ट्रेटेजी" बता रहा है.

Rohit Sharma trying to win toss in last 14 match pic.twitter.com/982uB6hf4C

— Abhishek (@be_mewadi) March 4, 2025