How To Book ICC Men's T20 World Cup 2026 Tickets: क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबर! महज 100 रुपये में मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप का टिकट, यहां जानें कैसे करें बुक? देखें पूरी डिटेल

IND vs PAK T20 World Cup 2026 Tickets Sale Live: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे.

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें सीजन (ICC T20 World Cup 2026) का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. इसमें ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और फिर नॉकआउट स्टेज होगा. कुल 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का मेजबान भारत और श्रीलंका है, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. भारत में होने वाले मैचों की टिकट 100 रुपये से शुरू है, श्रीलंका में होने वाले मैचों की सबसे कम की टिकट लगभग 300 रुपये की है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आईसीसी ने आज मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें इस बड़े इवेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरुआती टिकटों की कीमतें कम रखी गई हैं. बिक्री भारत के समयनुसार 6:45 से शुरू होगी और भारत में कुछ जगहों पर कीमतें सिर्फ 100 और श्रीलंका में लगभग 300 रुपये से शुरू होंगी.

कैसे बुक करें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकट? (How To Book ICC T20 World Cup 2026 Ticket)

फैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की वेबसाइट (https://tickets.cricketworldcup.com) पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट बुक माय शो वेबसाइट या ऐप पर जाकर भी टिकट बुक की जा सकती है. वेबसाइट पर जाकर फैंस को सभी टीमों के तिरंगे नजर आएंगे, फैंस जिस भी टीम के मैच की टिकट बुक करना चाहते हो, उस पर क्लिक करें.

जैसे फैंस ने इंडिया के नाम पर क्लिक किया तो टीम इंडिया के मैचों की लिस्ट आ जाएगी. इसके बाद फैंस को जिस मैच का टिकट बुक करना है, उस पर क्लिक करें. मान लो आपने टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच पर क्लिक किया, जो 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

फैंस को पहले लॉगिन करना होगा, फिर फैंस के लिए बुक नाउ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. फिर फैंस अपनी सीट चुनकर, टिकट कीमत का भुगतान करके टिकट बुक कर सकते हैं. बता दें कि एक लॉगिन आईडी से अधिकतम 2 टिकट ही बुक की जा सकती है.

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच का टिकट (India vs Pakistan T20 World Cup Match Ticket)

टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच श्रीलंका में 15 फरवरी को होगा. श्रीलंका में होने वाले मैचों की सबसे कम की टिकट 1500 LKR की है, जो भारतीय मुद्रा में 438 रुपये की है.

इन टीमों ने किया है क्वालीफाई

संयुक्त अरब अमीरात की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने वाली आखिरी टीम बनी थी. इस वर्ल्ड कप में मेजबान टीम इंडिया और श्रीलंका के अलावा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE), इटली, नीदरलैंड, नामीबिया, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. कनाडा ने अमेरिकन क्ववालीफायर, इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालीफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है.

ऐसा होगा टूर्नामेंट का फॉरमेट

टूर्नामेंट का फॉरमेट वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी. अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 वेन्यू

नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई

अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली

ईडन गार्डन्स, कोलकाता

वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

एसएससी क्रिकेट ग्राउंड, कोलंबो

पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.