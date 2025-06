Fact Check: सऊदी प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल बाद कोमा से जागे? इंटरनेट पर वायरल पोस्ट का हुआ पर्दाफाश

मुंबई, 18 जून: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल, जिन्हें "स्लीपिंग प्रिंस" के नाम से जाना जाता है, हाल ही में कोमा से जागे हैं. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कोमा से जागने के तुरंत बाद "स्लीपिंग प्रिंस" का उनके परिवार के सदस्यों ने स्वागत किया. क्या यह सच है? यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल ने 18 अप्रैल 2025 को अपना 36वां जन्मदिन मनाया. वह सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुलअजीज के परपोते हैं. 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद सऊदी प्रिंस पिछले 20 सालों से कोमा में हैं. यह भी पढ़ें: Fact Check: भारतीय सेना के नाम पर फैलाया जा रहा झूठ, हथियार खरीदने के लिए मांगे जा रहे पैसे; सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

अपने 36वें जन्मदिन के बाद, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल कोमा से जागे हैं. हालांकि, सच्चाई यह है कि "स्लीपिंग प्रिंस" कोमा से नहीं जागे हैं. पता चला है कि सऊदी प्रिंस अभी भी कोमा में हैं. वायरल क्लिप को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है.

The Saudi Prince Al-Waleed bin Khaled bin Talal is finally awake after 20 years of being in a coma from the injuries sustained in an accident in London.

Now when I say 'some humans are more human than other humans,' you still wanna argue with me. pic.twitter.com/72NGR9NHcl

— Joe is here to Explain🌎 (@JanisOmorogbe) June 14, 2025