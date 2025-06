Fact Check: भारतीय सेना के नाम पर फैलाया जा रहा झूठ, हथियार खरीदने के लिए मांगे जा रहे पैसे; सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Fact Check: दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय सेना के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है, जिसमें लोग पैसे दान कर सकते हैं. ये पैसे कथित तौर पर सेना की मॉडर्नाइजेशन और हथियार खरीद के लिए इस्तेमाल होंगे. साथ में एक्टर अक्षय कुमार का नाम भी जोड़ा जा रहा है, जिससे लोग इसे सच मानने लगे हैं. लेकिन दोस्तों, सावधान! पीआईबी फैक्ट चेक की ताजा पोस्ट से सच सामने आ गया है कि ये मैसेज पूरी तरह गलत और भ्रामक है.

पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक, ये अकाउंट सेना की मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड (AFBCWF) के लिए है.

