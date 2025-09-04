Nagpur Factory Blast: नागपुर के सोलर एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री में विस्फोट, एक की मौत, कई मजदूर घायल; VIDEO

नागपुर, 4 सितंबर : महाराष्ट्र के नागपुर (Nagpur) में सोलर एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री (Explosives Factory) में एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, सोलर एक्सप्लोसिव्स निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विस्फोटक निर्माण कंपनी है. फैक्ट्री में यह धमाका उस समय हुआ, जब मजदूर काम कर रहे थे. धमाके से पहले कारखाने का फायर अलार्म बज गया था, जिसके कारण कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकलने का समय मिल गया, लेकिन फैक्ट्री में हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके अलावा, धमाके की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए, जिनमें कैलाश वर्मा, मनीष वर्मा, सनी कुमार, अरुण कुमार, अतुल मडावी, सौरभ डोंगरे, तेजस बांधते, सूरज गुटके, अखिल बावणे और धर्मपाल मनोहर शामिल हैं. यह भी पढ़ें : Delhi Mobile Fraud: रघुबीर नगर पुलिस ने मोबाइल ठगी के आरोपी को दबोचा, मोटरसाइकिल भी बरामद

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | Explosion in Solar Industries, Bazargaon: An injured worker says, "The incident took place around 12-12:30 AM. When we saw smoke coming from the reactor, we all came out. After continuous smoke for around 20-25 minutes, there was a blast. Due to the… https://t.co/MlKIJsoKFL pic.twitter.com/n9L0vUvgcw — ANI (@ANI) September 4, 2025

मजदूर अखिल ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि ब्लास्ट के समय प्लांट में ही काम कर रहे थे. इसके तुरंत बाद हमें अलर्ट मिला, लेकिन जब बाहर निकल रहे थे तो प्लांट में विस्फोट हो गया. धमाका इतना जोरदार था कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और हमारी धमाके वाली जगह से दूरी महज आधा किलोमीटर थी. इस घटना के दौरान प्लांट में करीब 13 से 14 लोग मौजूद थे.

डॉक्टर नुपाल डंडे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात हमें सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है. इसके बाद कुछ मरीजों को हमारे यहां लाए थे, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है. डंडे अस्पताल में करीब 22 से 23 मरीज लाए गए हैं. इनमें से 9 को भर्ती किया है, जिनमें चार मरीज आईसीयू में हैं और बाकी पांच मरीज वार्ड में भर्ती हैं. इसके अलावा, बाकी अन्य मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. इस समय आईसीयू में चार मरीज हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर है.

फिलहाल प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही है.