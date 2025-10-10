VIDEO: बनासकांठा में शख्स ने गुस्से में आकर अपनी ओला स्कूटर को शोरूम के सामने ही लगा दी आग, खराब होने के बाद भी रिपेयर नहीं करने से था नाराज

Credit-(X,@IBC24News)

बनासकांठा, गुजरात: ओला स्कूटर (Ola Scooter) को लेकर कई वर्षों में काफी शिकायतें आई है. गाड़ियां खराब हो जाने पर सर्विसिंग सेंटर की ओर से किसी भी तरह की रिपेयरिंग नहीं किए जाने का आरोप है. अब एक बार फिर गुजरात (Gujarat )के बनासकांठा (Banaskantha) से एक घटना सामने आई है. एक शख्स ने अपने खराब स्कूटर को ओला शोरूम के सामने ही जला दिया. उसने अपने स्कूटर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इस घटना के बाद आसपास देखनेवालों की भीड़ लग गई. बता दें की कई वर्षों से ओला कंपनी के खिलाफ लोगों के आरोप है. लोगों का कहना है की गाड़ी खराब होने के बाद किसी भी तरह की मदद या फिर रिपेयरिंग सर्विस सेंटर की ओर से नहीं की जाती. कई लोगों ने गुस्से में अपनी गाड़ियां भी जलाई है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @IBC24News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

शख्स ने जलाई ओला स्कूटर

क्या है पूरा मामला?

ह घटना गुजरात (Gujarat) के बनासकांठा जिले की बताई जा रही है.रिपोर्ट्स के अनुसार, एक व्यक्ति की ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगातार तकनीकी खराबी आ रही थी.स्कूटर का स्टीयरिंग-टायर कनेक्शन चलते वक्त टूट गया,जिसके बाद शख्स ने शिकायत की.शिकायत के बावजूद कंपनी की ओर से किसी भी तरह की रिपेयरिंग या सहायता नहीं दी गई.आख़िरकार, गुस्से में आकर व्यक्ति ने स्कूटर में पेट्रोल डालकर उसे शोरूम के सामने आग के हवाले कर दिया.घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो ग.

ओला पर लगातार उठ रहे सवाल

पिछले कुछ वर्षों में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स (Ola Electric Scooters) को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं.ग्राहकों का आरोप है कि वाहन के खराब होने के बाद सर्विस सेंटर की ओर से रिपेयरिंग में लापरवाही बरती जाती है.कुछ मामलों में ग्राहकों ने अपनी गाड़ियों को गुस्से में जला देने जैसी घटनाएं भी की हैं.