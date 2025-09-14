IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर फैंस उत्साहित, वाराणसी में जीत के लिए विशेष पूजा

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 14 सितंबर : भारत-पाकिस्तान (India Pakistan) के बीच रविवार को एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. फैंस भारत की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. इस मौके पर वाराणसी में भारत की जीत के लिए विशेष पूजा की गई. धर्मनगरी काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा आरती की गई, जिसमें फैंस हाथों में तिरंगा और भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीरें लिए नजर आए.

क्रिकेट प्रशंसक राजेश शुक्ला ने आईएएनएस से कहा, "ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जा रहा है. चाहे जंग का मैदान हो, या फिर खेल का मैदान, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाई है. हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच को जीतेगी. हमने भगवान शिव और मां गंगा से भारत की जीत के लिए प्रार्थना की है." कर्नाटक के बेलागवी में फैंस भारत की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, उन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव पर पूरा भरोसा है. एक फैन ने कहा, "भारत इस मुकाबले को जीतेगा. हमें कप्तान सूर्या से काफी उम्मीदें हैं. भारत ही इस खिताब को अपने नाम करेगा." यह भी पढ़ें : IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच का ‘Invisible Boycott’ कर रहा BCCI, जानें क्या है इसका मतलब

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में शानदार शुरुआत की है. टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता. वहीं, पाकिस्तान की टीम ओमान के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 93 रन से जीती है. भारतीय टीम अगर इस मैच को अपने नाम करती है, तो प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पायदान मजबूत कर लेगी. वहीं, अगर पाकिस्तान ने यह मैच जीता, तो यह टीम नंबर-1 पायदान पर पहुंच जाएगी. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में टीम इंडिया को अब तक सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों ही शिकस्त मिली है. हालांकि, इस टूर्नामेंट में पकिस्तान के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचते हैं, तो दोनों देशों के बीच इसी टूर्नामेंट में तीन मुकाबले खेले जाएंगे.