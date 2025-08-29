Delhi Politics: दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता से बेदखल होंगे अरविंद केजरीवाल; वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, 29 अगस्त : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को पार्टी के सभी विधायकों, निगम पार्षदों और सभी पूर्व प्रत्याशियों के साथ मुलाकात की. केजरीवाल की इस मुलाकात पर भाजपा ने तंज कसा है. दिल्ली भाजपा चीफ वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद अब पंजाब की सत्ता से भी बेदखल होने वाले हैं.

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और उन्हें पता है कि दिल्ली के बाद पंजाब भी उनके हाथ से निकल रहा है. इसीलिए तो उनकी मीटिंग में कई विधायक और पार्षद भी नहीं पहुंचे हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा करार देते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने जोरदार हमला बोला. यह भी पढ़ें : Mayawati on PM Modi: मायावती ने PM मोदी पर हुई अभद्र टिप्पणी की निंदा की कहा; एक-दूसरे को नीचा दिखाने की सस्ती राजनीति से देश का माहौल खराब ना करें

उन्होंने उस घटना को शर्मनाक करार दिया है, जिसमें पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया. सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी यात्रा के दौरान भाषा की मर्यादा टूटी. अब उनके प्रवक्ता बहाने बनाने और बकवास करने की कोशिश करते हैं. गंभीरता से सवाल उठाया जाना चाहिए कि क्या ऐसे लोग समाज में रहने के लायक हैं. इस पर भी सोचना चाहिए.

दिल्ली भाजपा चीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग, इंडी गठबंधन की हताशा और नैतिक दिवालियापन को उजागर करता है. यह केवल प्रधानमंत्री मोदी का नहीं, बल्कि हर भारतीय का अपमान है. यह बिहार का भी अपमान है. बिहार की धरती संस्कारों और मर्यादा के लिए जानी जाती है. इस धरती के लोग ऐसे अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे. देश की जनता और बिहार की जनता इसका जवाब अवश्य देगी और मजबूती से देगी. बता दें कि राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' सासाराम से शुरू हुई और पटना के गांधी मैदान में एक सभा के साथ समाप्त होगी.