Tarn Taran by-Poll Result: तरन तारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को जीत मिली

चंडीगढ़, 14 नवंबर : पंजाब की तरन तारन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को जीत मिली है. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल की प्रत्याशी सुखविंदर कौर को शिकस्त दी. इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुखविंदर कौर को 12 हजार से अधिक वोटों से हराया. हरमीत सिंह संधू को 42 हजार से अधिक वोट मिले हैं, जबकि सुखविंदर कौर के पक्ष में लगभग 30 हजार वोट पड़े. उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कर्णबीर सिंह (करीब 15 हजार वोट) और भाजपा के हरजीत सिंह संधू (लगभग 6,239 वोट) क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर रहे. यह भी पढ़ें: Bihar Election Results 2025: नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति को सीमा के बाहर धकेल दिया; जदयू

आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस पहुंचे. इन नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया भी शामिल थे. उन्होंने उपचुनाव के नतीजों पर कहा, "मैं तरन तारन में 'आप' के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं. तरन तारन सीट पर 'आप' की जीत मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए और पार्टी के लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी उपलब्धि है. अगर गौर से देखें तो पंजाब की जनता ने एक बार फिर अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा को नकार दिया है."

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बधाई देते हुए 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "तरन तारन उपचुनाव में मिली इस ऐतिहासिक जीत ने साफ कर दिया है कि पंजाब की जनता को काम की राजनीति और भगवंत मान जी का ईमानदार नेतृत्व ही पसंद है. पंजाब ने एक बार फिर 'आप' पर अपना भरोसा जताया है. ये जीत जनता की जीत है, मेहनत करने वाले हर कार्यकर्ता की जीत है. पंजाब की जनता और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत बधाई."