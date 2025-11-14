Bihar Election Results 2025: नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति को सीमा के बाहर धकेल दिया; जदयू

पटना, 14 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव में जारी मतगणना में एनडीए की बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है. इससे उत्साहित एनडीए में शामिल जदयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति को सीमा के बाहर धकेल दिया. दरअसल, जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून के जरिए विपक्ष पर जोरदार निशाना. इस कार्टून में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बतौर बल्लेबाज दिखाया गया है, जो बल्लेबाजी करते हुए जंगलराज, बकवास, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को सीमा पार करते नजर आ रहे हैं.

इस कार्टून को पोस्ट करते हुए जदयू ने इसे सुशासन का असली प्रभाव बताते हुए लिखा, "नीतीश कुमार ने जंगलराज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विपक्ष के अहंकार, इन सबको बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर धकेल दिया है. यही है सुशासन का असली प्रभाव और यही है बिहार का आत्मविश्वास." जदयू ने बड़ी बढ़त को लेकर एक अन्य पोस्ट में जनता को बधाई भी दी. जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "यह जीत का परचम बिहारवासियों के विश्वास और भरोसे का प्रतीक है. सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं और बिहार की सम्मानित जनता को बधाई." यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025: लोकसभा चुनाव के बाद और तेज हुई ‘चिराग पासवान की लौ, 20 सीटों पर लोजपा (आर) आगे

चुनाव आयोग के मुताबिक, रुझानों में एनडीए में शामिल भाजपा जहां 92 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं जदयू ने 81 सीटों पर बढ़त बना ली है. लोजपा (रामविलास) 21 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा चार सीटों पर बढ़त बनाए हुए है. महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) 26 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि कांग्रेस पांच सीटों पर आगे चल रही है. इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी 6 सीटों पर बढ़त बना ली है.