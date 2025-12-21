महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025 के परिणाम घोषित, प्रदेश में महायुति की बड़ी जीत, सीएम फडणवीस-शिंदे ने जनता का जताया आभार

(Photo Credits Twitter)

Maharashtra Municipal Election Results 2025: महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति को बड़ी जीत मिली है. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (DCM Eknath Shinde) ने खुशी जताई और जनता का आभार व्यक्त किया. फडणवीस ने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा और महायुति पर बड़ा भरोसा जताया है.

फडणवीस ने जनता का जताया आभार

उन्होंने आगे कहा, "सबसे पहले, मैं महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करता हूं। लोगों ने भाजपा और महायुति को भारी समर्थन दिया. मैंने भविष्यवाणी की थी कि नगर परिषद अध्यक्षों में से 75% महायुति से चुने जाएंगे और जनता ने वही किया. अब तक करीब 129 नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा से चुने गए हैं और तीनों गठबंधन दलों के पास कुल 75% अध्यक्ष हैं. यह भी पढ़े: Mumbai BMC Elections 2026 Date: मुंबई में बीएमसी चुनाव 15 जनवरी के बाद किसी भी समय! EC जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान

भाजपा बनी राज्य की नंबर-1 पार्टी

फडणवीस ने कहा कि भाजपा राज्य की नंबर-1 पार्टी बनकर उभरी है और 3300 पार्षदों की जीत ऐतिहासिक है। उन्होंने सहयोगी दलों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह जीत 2017 से भी बड़ी है और पिछले 30–35 वर्षों में महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत नहीं देखी गई।

एकनाथ शिंदे ने भी जताया आभार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "मैं महाराष्ट्र के सभी वोटर्स को बधाई देता हूं। महायुति लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनावों में सफल रही। संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले नगर पालिका चुनावों में भी महायुति धमाकेदार प्रदर्शन करेगी। भाजपा ने सेंचुरी बनाई और शिवसेना ने हाफ-सेंचुरी.

शिंदे ने फडणवीस की सराहना की

शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस और भाजपा की सफलता की सराहना की और कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में नंबर-2 पार्टी के रूप में उभरी है, जो जनता के विश्वास को दर्शाता है.

288 निकायों में से महायुति ने 215 पर किया कब्जा

महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों में महायुति को 215 पर जीत हासिल की है, जिसमें भाजपा ने 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 51 और अजित पवार की NCP ने 35 निकायों में सफलता पाई. वहीं, विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) केवल 51 निकायों तक ही सीमित रह गई, जिसमें कांग्रेस ने 35, उद्धव सेना ने 9 और शरद पवार की NCP ने 7 निकायों में जीत दर्ज की.