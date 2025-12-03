MCD By-Election Results: दिल्ली में एमसीडी के 12 वार्डों में हुए उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी, CM बनने के बाद रेखा गुप्ता की पहली परीक्षा

Photo : X

MCD By-Election Results: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में खाली हुए पदों पर नए पार्षद चुनने के लिए 30 नवंबर को उपचुनाव हुआ था, जिन वोटों की गिनती आज सुबह से जारी है. इन चुनावों के नतीजों को रेखा सरकार यानी रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद उनकी पहली अग्निपरीक्षा माना जा रहा है. एमसीडी उपचुनाव में यदि बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हैं, तो इसे रेखा गुप्ता के लिए दिल्ली में बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और जनता उनके काम से खुश हैं. इस संकेत के रूप में देखा जाएगा.

बीजेपी के नेताओं ने जीत का किया दावा

वहीं चुनाव के नतीजों को लेकर दक्षिणपुरी वार्ड 164 से भाजपा उम्मीदवार रोहिणी राज ने कहा, ...हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, जनता के पास गए मुद्दों की बात की. अब तक क्षेत्र में जो भी अव्यवस्था रही है वो सब जनता जानती है और जनता बदलाव चाहती थी, मुझे पूरा यकीन है कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया होगा. यह भी पढ़े: EC PC On BMC-Local Election: महाराष्ट्र में BMC सहित स्थानीय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कांफ्रेंस, यहां देखें Live

वोटों की गिनती के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. पुष्प विहार स्थित काउंटिंग सेंटर पर देखा गया कि सुरक्षा बढ़ाई गई है.

53 उम्मीदवार मैदान में थे

इस चुनाव में 12 सीटों के लिए 53 उम्मीदवार मैदान में थे. जिन 12 खाली वार्ड में उपचुनाव होने हैं, उनमें से नौ पर भाजपा का कब्‍जा है.

इन सीटों पर हुए थे मतदान

पिछले 12 महीनों में इन सीटों से पार्षदों के संसद और दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उपचुनाव जरूरी हो गए थे.

इन सीटों पर हुए थे चुनाव

खाली वार्डों में मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, डिचाओं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी (एससी), ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर शामिल हैं.