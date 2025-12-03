केरल पंचायत चुनाव में सुर्खियों में मुन्नार सीट, BJP ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ सोनिया गांधी नाम की महिला को बनाया उम्मीदवार; जानें कौन है

(Photo Credits Twitter)

Munnar Panchayat Elections 2025: केरल में स्थानीय निकाय चुनाव (पंचायत चुनाव) होने जा रहे हैं, और इस बार मुन्नार सीट काफी सुर्खियों में है. इसका कारण यह है कि भाजपा ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) नाम की एक महिला उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा है. चुनावी प्रचार में सोनिया गांधी पूरी तरह सक्रिय हैं और जनता तक अपनी रणनीति पहुंचाने में जुटी हुई हैं. यह भी पढ़े: VIDEO: BMC चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, पुराने रिश्तों की याद दिलाते हुए गाया गीत ‘अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही…

चुनाव की तारीखें और प्रक्रिया

केरल में पंचायत चुनाव दो चरणों में होंगे.

पहला चरण: 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, कोट्टायम, अलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में मतदान.

दूसरा चरण: 11 दिसंबर को बाकी जिलों में मतदान संपन्न होगा.

चुनाव में स्थानीय निकायों की पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर की सीटों के लिए मतदाता अपने वोट डालेंगे.

सोनिया गांधी नाम कैसे पड़ा

सोनिया, स्वर्गीय दूरे राज की बेटी हैं. उनके पिता, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, ने अपनी बेटी का नाम सोनिया गांधी रखा था। यह नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की प्रशंसा में रखा गया था. स्थानीय स्तर पर इस नाम की वजह से चर्चाएं तेज हैं। कुछ लोग इसे चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं, तो कई लोग इसे स्थानीय पहचान और राजनीतिक प्रतीक के रूप में ले रहे हैं.

राजनीतिक महत्व

मुन्नार सीट पर भाजपा की यह रणनीति पार्टी की छवि और राज्य में उसकी पकड़ मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नाम और पहचान का यह मामला स्थानीय मतदाताओं पर प्रभाव डाल सकता है.