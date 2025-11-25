350वें शहीदी दिवस पर सीएम भगवत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तरक्की के लिए प्रार्थना की

(Photo Credits Twitter)

आनंदपुर साहिब, 25 नवंबर : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राज्य की तरक्की और पंजाबियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने के लिए "संगत" में शामिल हुए. दोनों नेताओं ने यहां गुरुद्वारा बाबा बुड्ढा दल चौनी में गुरु तेग बहादुर और महान सिख शहीद भाई मति दास-जी, भाई सती दास-जी और भाई दयाला-जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री अखंड पाठ साहिब के 'भोग' के बाद की गई 'अरदास' में हिस्सा लिया.

वे गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए बड़ी संगत में शामिल हुए और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की. दोनों नेताओं ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में सेवा करने का मौका मिलना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है. इस मौके पर, मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल ने कहा कि सिख धर्म ने दुनिया में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का सच्चा मॉडल फैलाया है. उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब हर इंसान के लिए दुनिया भर में भाईचारे, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का एक लाइट हाउस है.

मान और केजरीवाल ने कहा कि आम तौर पर पंजाबियों और खासकर सिखों को महान सिख गुरुओं से त्याग और बहादुरी की शानदार विरासत मिली है, जिन्होंने उन्हें जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया. मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाकर रखना राज्य सरकार का फर्ज है केजरीवाल ने कहा कि दुनिया भर में लाखों-करोड़ों लोगों की यह दिली इच्छा है कि गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस गुरु के सबसे बड़े बेमिसाल बलिदान की शान के हिसाब से बड़े पैमाने पर मनाया जाए.

दोनों नेताओं ने कहा कि दुनिया भर के लाखों-करोड़ों लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, राज्य सरकार ने इन यादगार कार्यक्रमों को अपनी ज़िंदगी का खास मौका बनाने की छोटी सी कोशिश की है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब के लोग इस शानदार और पवित्र ऐतिहासिक मौके का हिस्सा बनकर खुद को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं.