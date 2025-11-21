पाकिस्तान में बड़ा हादसा! केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 15 की मौत, सात अन्य गंभीर रूप से घायल

Pakistan Factory Boiler Blast: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में शुक्रवार को गोंद बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से भारी तबाही मच गई. इस दुर्घटना में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है और फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है.
विस्फोट से फैक्ट्री ढही, आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट ने फैक्ट्री की पूरी इमारत हिला दी. आसपास के मकानों में भी दरारें पड़ गईं और कई हिस्सों में आग लग गई. पूरा इलाका धुएं और चीख-पुकार से भर गया. राहत टीमों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. लोग अभी भी सदमे में हैं कि एक पल में सबकुछ तबाह हो गया.
अधिकारियों ने जांच शुरू की, CM ने दिए सख्त निर्देश
फैसलाबाद पुलिस का कहना है कि विस्फोट की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस अधिकारी मोहम्मद असलम के मुताबिक शुरुआती अनुमान यह है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की भारी अनदेखी की जा रही थी. पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज़ शरीफ ने घटना पर दुख जताया है और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी पर फिर सवाल
इस हादसे ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. देश में ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं. 2024 में भी फैसलाबाद की एक कपड़ा मिल में बॉयलर फटने से दर्जनभर मजदूर घायल हुए थे. पिछले हफ्ते ही कराची में आतिशबाज़ी बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके से चार लोगों की मौत हो गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन नहीं होगा, तब तक ऐसी त्रासदियां रुकने वाली नहीं हैं.