श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार, अरविंद केजरीवाल ने की खास अपील

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर : नई दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर कीर्तन दरबार का आयोजन होगा. आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से इस कार्यक्रम में हाजरी लगाने की अपील की है. 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हिंद दी चादर, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया.

इस लासानी शहादत की 350वीं वर्षगांठ पंजाब सरकार श्रद्धा और सम्मान के साथ मना रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में 25 अक्टूबर को गुरु साहिब के चरणों में अरदास के साथ समागमों की शुरुआत होगी. शाम 6 बजे, गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, दिल्ली में विशाल कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा, जहां गुरु रूप संगत गुरु साहिब के उपदेशों को स्मरण करेगी. अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि इस अवसर पर आयोजित कीर्तन दरबार और गुरु साहिब के लंगर में आप भी हाजरी लगवाएं और गुरु साहिब जी का आशीर्वाद प्राप्त करें.

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि सिख संगत के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण में न्यूयॉर्क की एक सड़क का नाम अब धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक और मानवाधिकारों के रक्षक, नौवें सिख गुरु साहिब, हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के नाम पर रखा गया है. उन्होंने कहा कि यह उचित सम्मान रिचमंड हिल में सिख समुदाय के महत्व को उजागर करता है और न्यूयॉर्क शहर के सांस्कृतिक ताने-बाने में सिख विरासत के योगदान को मान्यता देता है, जहां मैं 2009 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपनी नियुक्ति के दौरान रहा हूं.