Metro In Dino: प्रीतम ने KK को याद कर शेयर किया इमोशनल पोस्ट, फैंस बोले - 'Metro अब पहले जैसा नहीं होगा'

Metro In Dino: बॉलीवुड म्यूज़िक लवर्स के लिए 'Metro In Dino' फिल्म का इंतजार बेहद खास है, लेकिन इस फिल्म के साथ एक ग़म भी जुड़ा है – मशहूर गायक केके (KK) की कमी. संगीतकार प्रीतम ने हाल ही में एक इमोशनल वीडियो शेयर कर इस ग़म को शब्दों में पिरोया, जो हर संगीतप्रेमी की भावनाओं को छू गया. प्रीतम ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो शेयर किया, उसमें लिखा था – “जब हम सब 'Metro In Dino' का एल्बम बना रहे थे, उस दौरान मुझे जिसकी सबसे ज्यादा कमी खली, वो थे KK.” इसके बाद वीडियो में प्रीतम और केके की पुरानी रिकॉर्डिंग के दौरान की BTS क्लिप्स दिखाई गईं. साथ ही केके के 'ओ मेरी जान' और 'अलविदा' जैसे आइकोनिक गानों की परफॉर्मेंस की झलकियां भी शामिल थीं.

इस भावुक पोस्ट पर फैंस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही इमोशनल रही. एक यूजर ने लिखा, “Metro wont be the same anymore 💔” तो दूसरे ने कहा, “Life in a Metro had iconic songs because of KK! The album won't be the same without him.” कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा कि कृपया इस एल्बम में केके की कोई पुरानी रिकॉर्डिंग या आवाज शामिल की जाए.

2007 में रिलीज़ हुई 'Life In A Metro' की तरह 'Metro In Dino' भी म्यूज़िक पर आधारित एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुराग बासु ने किया है. इस बार फिल्म की स्टारकास्ट में कोंकणा सेन शर्मा (जो पहली फिल्म में भी थीं), अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, फातिमा सना शेख, अली फज़ल, नीना गुप्ता और सस्वता चटर्जी जैसे कलाकार शामिल हैं.

फिल्म का म्यूज़िक एक बार फिर प्रीतम ने तैयार किया है, जो पहले भी 'Life In A Metro' के गानों से लोगों का दिल जीत चुके हैं. 'Metro In Dino' 4 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इस बार दर्शकों की उम्मीदें सिर्फ कहानी और अभिनय से नहीं, बल्कि उस आवाज़ से भी जुड़ी हैं जो अब हमारे बीच नहीं रही – KK.