International Cricket Match And TATA IPL 2025 Schedule For Today: आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मुकाबला, बस एक क्लिक पर जानें लाइव प्रसारण समेत 5 मई के सभी मुकाबलों का पूरा शेड्यूल

क्रिकेट मैच शेड्यूल

International Cricket And IPL 2025 Match Schedule For Today: चार मई को टाटा आईपीएल 2025 में दो रोमांचक मुकाबले खेले गए. आज यानी चार मई का दिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे. आज इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 55वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. वहीं, पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का 25वां मुकाबला मुल्तान सुल्तांस बनाम पेशावर जाल्मी के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. चलिए आज यानी पांच मई को खेले जानें वाले सभी इंटरनेशनल मुकाबलों का पूरा शेड्यूल और उनके प्रसारण की जानकारी देखते हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs LSG, TATA IPL 2025 54th Match 1st Inning Scorecard: पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को दिया 237 रनों का विशाल टारगेट, प्रभसिमरन सिंह ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

5 मई का क्रिकेट के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण सहित पूरा शेड्यूल:

क्रमांक मैच समय (IST) स्थान स्ट्रीमिंग / ब्रॉडकास्टिंग 1. सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 55वां मैच शाम 07:30 बजे हैदराबाद, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम JioHotstar / Star Sports 2. ओमान महिला बनाम बहरीन महिला, तीसरा टी20 मुकाबला सुबह 09:30 बजे अल अमराट, अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड (मंत्रालय टर्फ 1) Fan Code App और वेबसाइट 3. माल्टा महिला बनाम क्रोएशिया महिला, दूसरा टी20 मैच दोपहर 12:30 बजे मार्सा, मार्सा स्पोर्ट्स क्लब Fan Code App और वेबसाइट 4. माल्टा महिला बनाम क्रोएशिया महिला, पहला टी20 मैच शाम 5:30 बजे मार्सा, मार्सा स्पोर्ट्स क्लब NA

हर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण की व्यवस्था की अलग अलग होगी, जिससे क्रिकेट प्रशंसक अपने पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देख सकते हैं. तो तैयार हो जाइए इस क्रिकेटिंग उत्सव का आनंद उठाने के लिए, जहां रोमांचक मुकाबलों के साथ क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर होगा.