Metro In Dino: अनुराग बासु की मल्टीस्टारर फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' का सॉन्ग टीज़र कल होगा रिलीज, 4 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म

Metro In Dino: टी-सीरीज़ ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसमें एक ट्रैफिक सिग्नल को रचनात्मक रूप से दर्शाया गया है. लाल बत्ती पर एक दिल टूटा हुआ दिखाया गया है, पीली बत्ती पर एक प्लेन की उड़ान, और हरी बत्ती पर दिल का सिंबल – जो फिल्म के इमोशनल और रोमांटिक थीम को दर्शाता है. फिल्म का सॉन्ग टीज़र कल रिलीज किया जाएगा. 'Metro In Dino' का निर्देशन कर रहे हैं अनुराग बासु, जो इससे पहले 'Life in a Metro' जैसी इमोशनल फिल्म बना चुके हैं. इस फिल्म में भी रिश्तों, प्यार और अलग-अलग कहानियों की उलझनों को मॉडर्न अंदाज़ में दिखाया जाएगा.

फिल्म की स्टारकास्ट भी बेहद दमदार है – आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल, फातिमा सना शेख, अनुपम खेर और नीना गुप्ता जैसे बड़े कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं. पोस्टर में लिखा गया है – “Your own story in cinemas 4th July”, जिससे यह साफ हो गया है कि फिल्म 4 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.

'मेट्रो इन दिनों' का नया पोस्टर:

फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अनुराग बासु और तनु बासु ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, जबकि म्यूजिक दिया है प्रीतम ने. यह फिल्म म्यूजिक, इमोशन और मॉडर्न रिलेशनशिप्स के मिश्रण के साथ दर्शकों को अपनी कहानी से जोड़ने की कोशिश करेगी.

अब देखना होगा कि 'Metro In Dino' क्या अनुराग बासु की पिछली फिल्मों की तरह ही दिल छूने वाली कहानी पेश कर पाती है या नहीं. फिलहाल फैंस कल रिलीज होने वाले सॉन्ग टीज़र का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.