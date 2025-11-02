Pankaj Tripathi's Mother Passes Away: बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी की मां हेमवंती देवी का निधन, 89 की उम्र में ली आखरी सांस

Actor Pankaj Tripathi's mother passes away.(Credit-Instagram)

Pankaj Tripathi's Mother Passes Away: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) के परिवार से एक दुखद खबर सामने आई है. अभिनेता की मां श्रीमती हेमवंती देवी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं और अपने पैतृक गांव बेलसंड, गोपालगंज (Gopalganj) में परिवार के बीच अंतिम समय बिताया.परिवार के मुताबिक, हेमवंती देवी ने शुक्रवार की सुबह अपने प्रियजनों के बीच अंतिम सांस ली. उस समय अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी अपनी मां के पास मौजूद थे. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में सादगी और परिवार को प्राथमिकता दी.उनका अंतिम संस्कार 1 नवंबर 2025 शनिवार को बेलसंड गांव में किया गया.

पंकज त्रिपाठी की टीम का बयान

अभिनेता पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) की टीम की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया .'पंकज त्रिपाठी अपनी मां के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद थे.उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. वे हमेशा अपनी मां के स्नेह और आशीर्वाद को अपनी ताकत मानते रहे हैं.

मां की प्रेरणा से मुकाम तक पहुंचे पंकज त्रिपाठी

बिहार के छोटे से गांव बेलसंड से बॉलीवुड की उंचाईयों तक पहुंचने वाले पंकज त्रिपाठी हमेशा अपनी मां के स्नेह और संस्कारों को अपनी सफलता की नींव बताते रहे हैं. 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'मिर्जापुर', 'न्यूटन', 'मिमी' और 'ओएमजी 2' जैसी फिल्मों में उनकी सफलता के पीछे हेमवंती देवी का आशीर्वाद हमेशा रहा.