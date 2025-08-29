VIDEO: 'पति पत्नी और वो 2' की शूटिंग में हंगामा? प्रयागराज में क्रू के साथ मारपीट, सारा-आयुष्मान के 'झगड़े' का वीडियो भी वायरल!

सारा अली खान और आयुष्मान खुराना, पति पत्नी और वो 2 की टीम (Photo Credits: Reddit)

बॉलीवुड फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' (Pati Patni Aur Woh 2)की शूटिंग इन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रही है. लेकिन सेट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर फिल्म के क्रू मेंबर्स के साथ स्थानीय लोग मारपीट करते दिख रहे हैं.

वायरल क्लिप के अनुसार, फिल्म की टीम, जिसमें आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) मुख्य भूमिका में हैं, प्रयागराज की एक गली में आउटडोर सीन शूट कर रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर वहां के कुछ स्थानीय लोगों के साथ तनाव बढ़ गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग फिल्म क्रू के सदस्यों पर हमला कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, डायरेक्टर मुदस्सर अजीज के साथ भी धक्का-मुक्की हुई. बाद में पुलिस ने मामले में दखल दिया और कास्ट और क्रू को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया.

सारा और आयुष्मान के झगड़े का वीडियो भी वायरल

इसी घटना के साथ एक और वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है. इसमें फिल्म के मुख्य कलाकार सारा अली खान और आयुष्मान खुराना एक कार के अंदर किसी बात पर बहस करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, यह वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है कि यह फिल्म का ही एक सीन है, न कि एक्टर्स के बीच का कोई असली झगड़ा. वीडियो में पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा सकती है जो यूनिट को सुरक्षा देने के लिए वहां तैनात है.

मारपीट वाला वीडियो एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है और इसने फिल्म की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं.