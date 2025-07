Special Ops 2 Postponed: के के मेनन स्टारर वेब सीरीज़ 'स्पेशल ऑप्स 2' हुई पोस्टपोन, अब 18 जुलाई को जिओ हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम

JioHotstar (Photo Credits: Instagram)

Special Ops 2 Postponed: नीरज पांडे द्वारा क्रिएट की गई पॉपुलर वेब सीरीज़ ‘स्पेशल ऑप्स’ का सीक्वल ‘स्पेशल ऑप्स 2’ अब 18 जुलाई को जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. पहले इस सीरीज़ की रिलीज डेट कुछ और थी, लेकिन मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर नई तारीख की घोषणा कर दी है. इस नए सीज़न में भी के के मेनन अपने दमदार रोल ‘हिम्मत सिंह’ के रूप में नजर आएंगे, जिनकी टीम एक बार फिर मिशन पर निकलेगी. जिओ हॉटस्टार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है और नया पोस्टर भी शेयर किया है. कैप्शन में लिखा गया है, “Himmat and his squad are ready and it’s going to be worth all the wait!!” यानी इस बार भी फैंस को पूरी तरह एंटरटेनमेंट का वादा है.

पहले सीज़न को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब ‘स्पेशल ऑप्स 2’ से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं. सोशल मीडिया पर फैंस नई रिलीज डेट की खबर सुनकर काफी एक्साइटेड हैं और के के मेनन के शानदार परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि यह सीरीज़ अपने पहले सीज़न की तरह दर्शकों के दिल जीत पाती है या नहीं.

फैंस के बीच बढ़ा एक्साइटमेंट:

गौरतलब है कि ‘स्पेशल ऑप्स 2’ का निर्देशन भी नीरज पांडे ने ही किया है, जो रियलिस्टिक थ्रिलर कहानियों के लिए जाने जाते हैं. इस सीरीज़ में सस्पेंस, एक्शन और इंटेंस ड्रामा का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. फैंस को उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स उन्हें स्क्रीन से बांधे रखेंगे. अब सबकी निगाहें 18 जुलाई पर टिकी हैं, जब हिम्मत सिंह की टीम एक बार फिर मिशन पर निकलेगी और दर्शकों को एक और पावरफुल जर्नी का हिस्सा बनाएगी.