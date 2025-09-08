Upcoming IPOs: निवेशकों के लिए बड़ा मौका, इस हफ्ते खुलेंगे Urban Company और Dev Accelerator समेत ये धांसू आईपीओ

Upcoming IPO Updates

Upcoming IPO List: इस सप्ताह शेयर बाजार में आईपीओ (IPO) और नई लिस्टिंग के जरिए निवेशकों के लिए काफी उत्साह देखने को मिलेगा. प्राथमिक बाजार (Primary Market) में कुल नौ नई इश्यू लॉन्च होने जा रही हैं, जिनमें तीन मुख्यबोर्ड (Mainboard) और सात छोटे एवं मध्यम उद्यम (SME) सेगमेंट के आईपीओ शामिल हैं.

मुख्यबोर्ड आईपीओ डिटेल्स

श्रिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ (Shringar House of Mangalsutra IPO)

श्रिंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन 10 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक चलेगा. इस आईपीओ का शेयर प्राइस बैंड 155 रुपये से 165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

देव एक्सेलेरेटर का आईपीओ (Dev Accelerator IPO)

देव एक्सेलेरेटर आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 10 सितंबर से 12 सितंबर तक खुला रहेगा. इस आईपीओ का शेयर प्राइस बैंड 56 रुपये से 61 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है.

अर्बन कंपनी का आईपीओ (Urban Company IPO)

अर्बन कंपनी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 10 सितंबर से 12 सितंबर तक खुलेगा. इस आईपीओ का शेयर प्राइस बैंड 98 रुपये से 103 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है.

एसएमई आईपीओ लॉन्च

एसएमई सेगमेंट में निवेशकों के लिए सात नए आईपीओ उपलब्ध होंगे. इनमें कृपालु मेटल्स (Krupalu Metals), निलाचल कार्बो मेटालिक्स (Nilachal Carbo Metalicks), कार्बनस्टील इंजीनियरिंग (Karbonsteel Engineering), टॉरियन एमपीएस (Taurian MPS), जय अम्बे सुपरमार्केट्स (Jay Ambe Supermarkets), एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी (Airfloa Rail Technology) और एल.टी एलिवेटर (L.T Elevator) शामिल हैं.

आज कृपालु मेटल्स और निलाचल कार्बो मेटालिक्स आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन शुरू होगा, जबकि कार्बनस्टील इंजीनियरिंग और टॉरियन एमपीएस आईपीओ मंगलवार 9 सितंबर को लॉन्च होंगे. एसएमई आईपीओ निवेशकों को लंबे समय में अच्छे रिटर्न का अवसर दे सकते हैं, क्योंकि यह कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

नई लिस्टिंग अपडेट

इसके अलावा, इस सप्ताह बाजार में कई नई लिस्टिंग भी होंगी. मुख्यबोर्ड आईपीओ अमान्टा हेल्थकेयर (Amanta Healthcare) 9 सितंबर को बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) दोनों पर लिस्ट होगी. एसएमई सेगमेंट में रचित प्रिंट्स (Rachit Prints) आज लिस्ट होगी, जबकि गोएल कंस्ट्रक्शन (Goel Construction) और ऑप्टिवैल्यू टेक कंसल्टिंग (Optivalue Tek Consulting) बुधवार 10 सितंबर को शेयर बाजार में कदम रखेंगे. शुक्रवार, 12 सितंबर को ऑस्टियर सिस्टम्स (Austere Systems), विगोर प्लास्ट इंडिया (Vigor Plast India) और शर्वाया मेटल्स (Sharvaya Metals) की लिस्टिंग होगी.

निवेशकों के लिए अवसर

कुल मिलाकर, यह सप्ताह निवेशकों के लिए मुख्यबोर्ड और एसएमई दोनों सेगमेंट में निवेश के कई विकल्प उपलब्ध होंगे. यह सप्ताह आईपीओ और लिस्टिंग के लिहाज से बाजार में उत्साह बढ़ाएगा और निवेशकों को नए अवसर प्रदान करेगा.

निवेशक इस सप्ताह आने वाले आईपीओ और लिस्टिंग में रणनीतिक निवेश कर लाभ कमा सकते हैं. समय पर सब्सक्रिप्शन करना और कंपनियों के वित्तीय आंकड़ों को अच्छे से समझना अच्छे रिटर्न की संभावना बढ़ा सकता है, जिससे यह सप्ताह बाजार में हलचल और निवेश के नए अवसरों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा.