Fatehpur Sikri Scam: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन हाल ही में एक घटना ने पर्यटन उद्योग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मुंबई से आईं रुचिका महेश घाणेकर (Ruchika Ghanekar) ने अपनी फैमिली के साथ फतेहपुर सीकरी घूमने के दौरान दो गाइडों द्वारा ठगी का शिकार होने की आपबीती साझा की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहा है, जहां पत्रकार सचिन गुप्ता ने इसे पोस्ट किया है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों गाइडों को गिरफ्तार कर लिया और पर्यटकों का पैसा वापस करवाया.

