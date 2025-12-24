आगरा –
मुंबई की रुचिका गाड़ेकर फैमिली के साथ फतेहपुर सीकरी (आगरा) घूमने आईं। 2 गाइड ने पहले तो एंट्री फीस ज्यादा ली, फिर जबरदस्ती 5100 रुपए वसूलकर दरगाह पर चादर चढ़वा दी। पुलिस ने 2 गाइड राजा कुरैशी और विश्वनाथ उपाध्याय अरेस्ट किए। पैसा भी वापस करवाया।@madanjournalist pic.twitter.com/pQap8NUQw2
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 24, 2025
