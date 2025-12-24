पीएम मोदी, अमित शाह मुझ से नहीं मिले.... उन्नाव रेप पीड़िता ने राहुल गांधी से की मुलाकात; रखी ये मांगे

Unnao Rape Survivor Meets Rahul Gandhi | X

उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार की लड़ाई एक बार फिर सुर्खियों में है. पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ज़मानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार गहरे आक्रोश और निराशा में है. इसी सिलसिले में बुधवार शाम पीड़िता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. यह मुलाकात दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर हुई, जहां मामले की गंभीरता और आगे के कानूनी व सुरक्षा कदमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई.

पीड़िता ने बताया कि उनकी मां मंगलवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर अपनी पीड़ा और नाराज़गी जाहिर करने के लिए प्रदर्शन करने पहुंची थीं, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया. इस घटना ने परिवार को और ज्यादा आहत कर दिया. पीड़िता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनसे कोई मुलाकात नहीं हो सकी.

पीड़िता ने भावुक होकर बताया कि इसी बीच राहुल गांधी का खुद सामने से फोन आया और उन्होंने मिलने के लिए बुलाया. राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा कि दोनों नेताओं ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि इस लड़ाई में वे पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं.

देखें पीड़िता ने क्या कहा

तीन प्रमुख मांगें, जिन पर हुई चर्चा

मुलाकात के दौरान पीड़िता और उसके परिवार ने राहुल गांधी के सामने तीन अहम मांगें रखीं. पहली मांग सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से केस लड़ने के लिए एक शीर्ष और भरोसेमंद वकील उपलब्ध कराने की थी. राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में उन्हें एक अनुभवी वकील जरूर दिलवाया जाएगा. दूसरी मांग सुरक्षा को लेकर थी. परिवार ने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और वे मौजूदा जगह पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते.

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण की इच्छा जताई, जिस पर राहुल गांधी ने गंभीरता से विचार करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया. तीसरी मांग पीड़िता के पति ने बेहतर रोजगार को लेकर रखी, ताकि परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके. राहुल गांधी ने इस पर भी हरसंभव मदद का वादा किया.

इस बैठक में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी मौजूद थीं. दोनों नेताओं ने पीड़िता और उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पीड़िता की पीड़ा और मांगों को सरकार और न्याय व्यवस्था के सामने मजबूती से उठाया जाएगा.

राहुल गांधी ने की आलोचना

मुलाकात से पहले पीड़िता ने यह भी कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपनी बात रखना चाहती हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्धसैनिक बलों द्वारा पीड़िता की मां को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?