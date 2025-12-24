फेमस न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी के रिश्तेदार होने का दावा कर शख्स लड़कियों को दे रहा शादी का झांसा, AI ठगी का नया मामला

नई दिल्ली: न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी (Chitra Tripathi) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर AI के दुरुपयोग से जुड़े एक गंभीर और चौंकाने वाले मामले की जानकारी दी है. अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में यह दूसरा मामला है, जिसमें कोई व्यक्ति उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है. यह मामला खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाकर की जा रही शादी के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है.
चित्रा त्रिपाठी के अनुसार, आरोपी खुद को एक बड़ी पोजीशन पर बताता है और उनका रिश्तेदार होने का दावा करता है. इसी बहाने वह लड़कियों से संपर्क करता है और शादी का झांसा देकर भरोसा जीतने की कोशिश करता है. उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने एक जिले की महिला अधिकारी को भी इसी तरह की कहानी बताई थी, जो करीब दो महीने पहले उनके ऑफिस आकर उनसे मिलकर गई थीं. उस महिला के साथ शादी की बात काफी आगे तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद इस धोखाधड़ी का खुलासा हुआ.
पढ़े-लिखे लोग भी बन रहे हैं शिकार
अपने पोस्ट में चित्रा त्रिपाठी ने चिंता जताई कि जब पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी ऐसे झांसे में आ सकते हैं, तो आम लड़कियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है. AI और डिजिटल तकनीक के सहारे ठग लोगों का भरोसा इतनी आसानी से जीत रहे हैं कि सच्चाई पहचानना मुश्किल होता जा रहा है.
शादी का झांसा देकर लड़कियों को फंसाने की साजिश
AI के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का ये दूसरा मामला हाल में मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आपको बड़ी पोजीशन पर बताकर, मेरा रिश्तेदार होने का दावा करके लड़कियों को शादी का झाँसा दे रहा है. ये व्यक्ति एक जिले की महिला अधिकारी को भी यही बता चुका है,जो दो महीने पहले मेरे… pic.twitter.com/ovNeRXZqSA
— Chitra Tripathi (@chitraaum) December 24, 2025
AI फोटो के जरिए की जा रही ठगी
उन्होंने साफ कहा कि उनका उस व्यक्ति से कोई लेना-देना नहीं है और न ही वे उसे जानती हैं. आरोपी बड़े-बड़े लोगों के साथ AI और फोटोशॉप की मदद से फर्जी तस्वीरें बनाकर खुद को प्रभावशाली साबित करता है और इसी आधार पर लोगों को ठगता है. पोस्ट के साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, ताकि लोग ऐसे धोखेबाजों को पहचान सकें.
सतर्क रहने की अपील
चित्रा त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से सतर्क रहें, जो उनके नाम या पहचान का हवाला देकर संपर्क करे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी तरह की बात पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही कोई फैसला लें. AI के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.