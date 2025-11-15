VIDEO: महिला एंकर्स को गाली देने वाले अभिनव पांडे ने मांगी माफी, वीडियो वायरल हुआ तो बोले- 'गलती से ऑन-एयर हो गया'

आजकल सोशल मीडिया पर एक पत्रकार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये पत्रकार हैं 'न्यूज पिंच' (News Pinch) चैनल के अभिनव पांडे. इस वीडियो में वह दो जानी-मानी टीवी एंकर्स, चित्रा त्रिपाठी और रुबिका लियाकत, के बारे में बेहद आपत्तिजनक और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं.
जब यह वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने अभिनव पांडे की जमकर आलोचना की, तब उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है.
आखिर वायरल वीडियो में क्या कहा?
जो वीडियो क्लिप वायरल हुई है, उसमें अभिनव पांडे काफी गुस्से में दिख रहे हैं. वह कथित तौर पर कह रहे हैं:
“मा&!% ये एंकर भो@% के हमारा ही तो लिखा पढ़ते थे. जब मैं ABP news में काम करता था तो देखता था ये रूबिका, चित्रा त्रिपाठी... इन सब का समय चल रहा है, तो ब@&द हमारा तो दौर आएगा. ये साले अनपढ़ गवार जाहिल ब@&*, जब इनकी इतनी पूछ है तो हमारा तो दौर आएगा.”
उन्होंने यह भी कहा कि इन एंकर्स को 'मुर्गा लड़ाने' के अलावा कुछ नहीं आता.
वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई लोगों ने अभिनव पांडे की इस भाषा को महिला विरोधी और बेहद शर्मनाक बताया. लोगों ने सवाल उठाया कि एक पत्रकार होकर वह दूसरे पत्रकारों, खासकर महिला एंकर्स के लिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.
'वो वीडियो असली है, मैं माफी मांगता हूं'
चारों तरफ से हो रही आलोचना के बाद अभिनव पांडे ने एक नया वीडियो जारी कर माफी मांगी.
वीडियो को बताया असली: अभिनव ने साफ कहा कि "वो वीडियो सही वीडियो है, AI या फेक वीडियो नहीं है."
गलती मानी: उन्होंने कहा, "वीडियो में जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने किया है, वो गलत शब्द हैं और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए जाते, हम भी नहीं करते हैं."
'प्राइवेट बात' की दी सफाई: अभिनव का कहना है कि वह एक 'पर्सनल बातचीत' थी, जो 'गलती से ऑन एयर' चली गई.
'सिस्टम' पर था निशाना!: उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वह किसी व्यक्ति विशेष (एंकर्स) के बारे में नहीं, बल्कि टीवी पत्रकारिता के 'सिस्टम' के बारे में बात कर रहे थे. उनका कहना था कि वह टीवी पर होने वाली 'हिंदू-मुस्लिम' बहसों और 'प्रवक्ताओं को लड़ाने' वाली पत्रकारिता से नाराज थे.
नामों पर क्या बोले?: अभिनव ने कहा कि उन्होंने दोनों एंकर्स का नाम सिर्फ 'उदाहरण' के तौर पर लिया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि "चित्रा जी से तो मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं."
अंत में उन्होंने कहा, "मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है... गलत इंटरप्रेशन हुआ, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं. इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए."