AI का इस्तेमाल कर 20 साल लड़का बना अघोरी तांत्रिक, भूतों की तस्वीर और तंत्र के वीडियो बनाकर 50 से ज्यादा लोगों को ठगा

Representational Image | Pixabay

जयपुर: देश में ऑनलाइन ठगी के तरीके दिन-ब-दिन और भी खतरनाक होते जा रहे हैं. ताजा मामला राजस्थान का है, जहां एक 20 साल के युवक ने खुद को आघोरी तांत्रिक बताकर सोशल मीडिया पर लोगों को ठगा. खास बात यह है कि उसने इस ठगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का भी इस्तेमाल किया, ताकि लोग उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लें. आरोपी युवक राहुल राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला है. उसने ‘AGHORI_JI_RAJASTHAN’ नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और एक वेबसाइट बनाई थी. इस वेबसाइट पर वह खुद को तांत्रिक और ‘स्पिरिचुअल हीलर’ बताता था, जो कथित तौर पर परिवारिक कलह, प्रेम विवाह की समस्या और ‘बॉयफ्रेंड कंट्रोल’ जैसे मुद्दों का समाधान कर सकता है.

राहुल ने इंस्टाग्राम पर रील्स और पोस्ट डालकर लोगों को लुभाया और फर्जी तांत्रिक सेवाएं देने लगा. वह खासतौर पर उन लोगों को निशाना बना रहा था जो भावनात्मक रूप से कमजोर थे और रिश्तों की समस्याओं से जूझ रहे थे.

AI से बनाई भूतों और रिवाजों की नकली तस्वीरें

लोगों को भरोसा दिलाने के लिए राहुल ने AI टूल्स का सहारा लिया. उसने नकली भूत-प्रेत जैसी तस्वीरें और कथित ‘तांत्रिक क्रियाओं’ के वीडियो बनाए और उन्हें अपने सोशल मीडिया और वेबसाइट पर डाल दिया. इससे लोग यह मानने लगे कि वह सच में कोई तांत्रिक है और उनके घर से भूत-प्रेत भगाने की ताकत रखता है.

लोगों के डर को बनाया कमाई का जरिया

जैसे ही कोई व्यक्ति उसकी सेवाओं के लिए संपर्क करता, राहुल पहले डराने की कोशिश करता कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा है या उन पर ‘ब्लैक मैजिक’ हुआ है. इसके बाद वह ‘उपाय’ के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट मांगता. लोग डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर देते. पेमेंट मिलने के बाद वह उन्हें ब्लॉक कर देता और सभी चैट डिलीट कर देता.

दिल्ली की महिला से 1.14 लाख रुपये की ठगी

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ 1.14 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है. आरोपी ने महिला को डराने के लिए उसके घर के आसपास की फर्जी परछाइयों की तस्वीरें भेजीं. महिला ने डर के कारण पैसे दे दिए.

साइबर सेल की जांच में खुला राज

शिकायत के बाद साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू की. बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर ट्रेस करने पर पुलिस को राहुल तक पहुंच मिली. वह लगातार जगह बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 9 अक्टूबर को झुंझुनू में एक छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

50 से अधिक लोगों को बना चुका था शिकार

पूछताछ में राहुल ने स्वीकार किया कि उसने कई फर्जी अकाउंट बनाए और दर्जनों लोगों से ठगी की. पुलिस ने उसके पास से 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड, चेकबुक और वह फर्जी वेबसाइट जब्त की है जिससे वह ठगी करता था.