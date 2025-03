पाकिस्तान अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे... बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में अफगानिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर तालिबान ने दिया करारा जवाब

तालिबान ने गुरुवार को पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादियों का बलूचिस्तान में हुई जैफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण की घटना से संबंध है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल क़हार बल्ख़ी ने बयान जारी कर कहा, "हम पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन पर हमले को अफगानिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है. पाकिस्तान को इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयानों के बजाय अपने आंतरिक सुरक्षा मुद्दों को हल करने पर ध्यान देना चाहिए."

बता दें कि मंगलवार को बलूच अलगाववादी आतंकियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही एक यात्री ट्रेन का अपहरण कर लिया था और बलूचिस्तान के बोलान इलाके में सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया था. इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने ली थी.

तालिबान के विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

We categorically reject baseless allegations by Pakistani army spokesman linking the attack on a passenger train in Balochistan province with Afghanistan, & urge Pakistani side to focus on resolving their own security & internal problems instead of such irresponsible remarks. pic.twitter.com/CVxWauCS2b

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) March 13, 2025