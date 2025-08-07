कपिल शर्मा के कैफे पर दोबारा फायरिंग; गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली जिम्मेदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन

Kapil Sharma (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कनाडा स्थित कैफे ‘Kaps Cafe’ पर एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है. गुरुवार को हुई इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह बीते एक महीने में दूसरी बार है जब उनके कैफे को निशाना बनाया गया है. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली है, जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताता है.

गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, "जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को. आज कपिल शर्मा के कैफे पर जो फायरिंग हुई है, वह हमने की है. हमने कॉल किया था, जवाब नहीं मिला तो यह कदम उठाया. अगर अब भी जवाब नहीं आया तो अगला एक्शन मुंबई में होगा."

कैफे के बाहर चलती गाड़ी से चली गोलियां

इस फायरिंग की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें नजर आ रहा है कि एक चलती गाड़ी से कैफे की ओर कई राउंड फायरिंग की गई. घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है.

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग का Video आया सामने

पहले भी हो चुका है हमला

इससे पहले 9 जुलाई को रात में भी Kaps Cafe पर हमला हुआ था. उस समय खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी. लड्डी पर NIA का रेड कॉर्नर नोटिस है और वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा बताया जाता है.

लगातार दो हमले और दो अलग-अलग संगठनों से जिम्मेदारी लेने वाले बयानों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कपिल शर्मा को किसी खास कारण से निशाना बनाया जा रहा है? फिलहाल कनाडा की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन इन घटनाओं ने कपिल शर्मा और उनके फैंस को जरूर चिंता में डाल दिया है.