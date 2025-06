India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें 21 जून को लीड्स में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन स्टैंड में एक इंग्लैंड प्रशंसक को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जर्सी पहने देखा गया. तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. इस बीच, टीम इंडिया ने पहली पारी में यशस्वी जायसवाल (159 गेंदों में 16 चौकों की मदद से 101 रन), कप्तान शुभमन गिल (227 गेंदों में 19 चौकों और एक छक्के की मदद से 147) और पंत (178 गेंदों में 12 चौकों और छह छक्कों की मदद से 134) की शानदार पारियों की बदौलत 471 रन बनाए.

स्टैंड में RCB की जर्सी में दिखें इंग्लिश फैन

England fan wearing RCB jersey in Ind vs Eng test match. Craze of RCB is unreal😭#RCB #PlayBold #RishabhPant #viral #Trending #TrendingNow #INDvsEND #INDvsENG2025 pic.twitter.com/axbJ6dJD7o

— Rajat Yadav (@rajatyadav_26) June 21, 2025