मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार की "लड़की बहन योजना" की आड़ में खोले गए फर्जी बैंक खातों से जुड़े एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है. समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाने और उन्हें महाराष्ट्र सरकार की महिलाओं के लिए नकद योजना के नाम पर मासिक वित्तीय सहायता का वादा करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 2,500 से ज़्यादा खाते बनाए गए, जिनमें से कई बाद में साइबर जालसाज़ों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बेच दिए गए। यह घोटाला मुख्य रूप से सूरत, गुजरात से संचालित होता था और नेहरू नगर और धारावी जैसे इलाकों के निवासियों का शोषण करता था। जांच में बैंक सत्यापन प्रक्रियाओं में खामियां सामने आईं और अब तक 100 से ज़्यादा संदिग्ध खातों को फ्रीज किया जा चुका है. यह भी पढ़ें: Babban Singh Obscene Video: बीजेपी नेता बब्बन सिंह का अश्लील क्लिप वायरल, वीडियो में महिला डांसर के साथ गंदी हरकतें करते दिखे, (देखें फूटेज)

