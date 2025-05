सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 70 वर्षीय भाजपा नेता बब्बन सिंह बिहार में एक शादी में एक महिला डांसर को चूमते और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मामले के बारे में मीडिया से बात करते हुए सिंह ने आरोपों का जोरदार खंडन किया और दावा किया कि वीडियो को राजनीतिक साजिश के तहत छेड़छाड़ करके बनाया गया है. उन्होंने बीजेपी के ही एक विधायक केतकी सिंह के समर्थकों पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से उनके संबंधों का हवाला दिया. बब्बन सिंह ने कहा कि यह घटना करीब 20 दिन पहले हुई थी और पार्टी के भीतर प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें निशाना बनाया गया. उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी शिकायत दर्ज कराने की योजना की घोषणा की है. यह भी पढ़ें: Rajasthan Shocker: जैसलमेर और दौसा में अश्लील वीडियो बनाकर पोर्न साइट पर डाला, 70 साल के बुजुर्ग को भी नहीं बख्शा; आरोपी युवती और उसका साथी गिरफ्तार

BJP leader Baban Singh is now looking for justice. In his every media interaction, He claims UP transport Minister Dayashankar Singh is his relative. pic.twitter.com/RdPNLTIXTt

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 15, 2025