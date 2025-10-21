Students APAAR ID: स्टूडेंट्स को अपार कार्ड होने पर अब मिलेगी फ्लाइट के सफर में छूट, केंद्र सरकार ने दिया छात्रों को गिफ्ट, जानें क्या है योजना

Credit-(Twitter-X)

Students APAAR ID : केंद्र सरकार (Central Government) ने देशभर के स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात दी है. अब अपार आईडी कार्ड (APAAR ID) जिन छात्रों के पास होगा उन्हें फ्लाइट में भी छूट मिलेगी.शिक्षा मंत्रालय ( Ministry of Education) ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए विमान सेवाओं (Airlines) को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है.पहले अपार कार्डधारक (APAAR Card Holder) छात्रों को रेल, बस, लाइब्रेरी और सरकारी योजनाओं में रियायतें दी जाती थीं.

अब शिक्षा मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि विमान टिकटों पर भी छात्रों को छूट मिल सके. यह कदम अधिक से अधिक छात्रों को अपार कार्ड से जोड़ने के उद्देश्य से उठाया गया है. ये भी पढ़े:APAAR ID Card: क्या है ‘अपार कार्ड’, विद्यार्थियों के लिए कितना जरुरी है, कैसे बनाएं, जाने सभी डिटेल्स

क्या है अपार कार्ड?

'एक राष्ट्र, एक छात्र पहचान पत्र' की सोच पर आधारित अपार कार्ड छात्रों की नई राष्ट्रीय पहचान होगी.यह 12 अंकों का यूनिक आईडी कार्ड (Unique ID Card) होगा.इसमें छात्र का पूरा नाम, पता, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, कौशल और खेल उपलब्धियां दर्ज होंगी.कार्ड में QR कोड और फोटो होगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जा सकेगा.

अपार कार्ड से मिलने वाले प्रमुख फायदे

रेल और बस किराए में छूट,सार्वजनिक लाइब्रेरी और संग्रहालय में मुफ्त प्रवेश,विमान यात्रा में बड़ी रियायत,सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता,परीक्षा शुल्क, परिणाम और शैक्षणिक रिकॉर्ड ऑनलाइन देखने की सुविधा, राज्य परिवहन बस सेवाओं में भी सस्ती यात्रा भी शामिल है. अपार कार्ड से छात्रों को अब स्कूल बदलते या कॉलेज में प्रवेश लेते समय दस्तावेज़ जमा करने की झंझट से छुटकारा मिलेगा. सभी शैक्षणिक जानकारी (Educational Information) अपार आईडी के माध्यम से सीधे उपलब्ध होगी.इसके अलावा,छात्रों की परीक्षा, अंकपत्र, शिष्यवृत्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा.सरकार को सभी छात्रों का डाटा मिलने से जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और छात्रवृत्ति देना आसान होगा.

देशभर में अब तक कितने बने अपार कार्ड

देशभर में अब तक 31.56 करोड़ छात्रों के अपार कार्ड (APAAR Card) तैयार हो चुके हैं.इस योजना का मकसद शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और छात्रों को उनके शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जीवन में एकीकृत पहचान देना है.