Operation Sindoor: 'जिन्होंने हमें मारा, हमने उन्हें मारा', ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने हनुमान जी को किया याद

नई दिल्ली: भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि जब उसकी सरहदों पर हमला होता है या उसके निर्दोष नागरिकों की जान ली जाती है, तो वह चुप नहीं बैठता, बल्कि ठोस और सटीक जवाब देता है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह हमला केवल उन पर किया गया जिन्होंने निर्दोषों की हत्या की. राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि "नैतिक उत्तरदायित्व के साथ किया गया हमला" बताया.

Operation Sindoor: जहां अजमल कसाब और डेविड हेडली को दी गई थी आतंक की ट्रेनिंग, ऑपरेशन सिंदूर में वो कैंप तबाह.

उन्होंने भगवान हनुमान के शब्दों का हवाला देते हुए कहा, "जिन मोहि मारा, तिन मोहि मारे." यानी हमने केवल उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमारे निर्दोषों को मारा. यह बात दर्शाती है कि भारत ने न सिर्फ रणनीतिक चतुराई दिखाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कोई नागरिक इलाका या मासूम लोग प्रभावित न हों.

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh says, "Under the leadership of PM Narendra Modi, our armed forces launched #OperationSindoor and destroyed training camps for terrorists, giving a befitting reply this time too, just like it did earlier. To give a reply for the… pic.twitter.com/NGk8BE5Gqs

— ANI (@ANI) May 7, 2025