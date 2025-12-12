Pakistan U19 vs Malaysia U19, 2nd Match U19 Asia Cup 2025 Live Streaming In India: दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को कांटे की टक्कर देने उतरेगी मलेशिया, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 टीमें (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan U19 National Cricket Team vs Malaysia U19 National Cricket Team, 2nd Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Live Streaming: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के सेवन्स स्टेडियम (The Sevens Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में मलेशिया की कमान डिएज़ पात्रो (Deeaz Patro) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 2nd Test Match Day 3 Scorecard: दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 9 विकेटों से रौंदा, 1-0 से किया सीरीज पर कब्जा; यहां देखें NZ बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत के अलावा इसमें यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीम हिस्सा ले रही है. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है.

यह टूर्नामेंट पूरी तरह से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें दुबई के दो वर्ल्ड क्लास जगहों का उपयोग किया जाएगा ताकि भरे हुए कार्यक्रम को संभाला जा सके. मैचों का आयोजन आईसीसी अकादमी ग्राउंड और द सेवन्स स्टेडियम में किया जाएगा. यह टूर्नामेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाग लेने वाली टीमों के लिए आगामी आईसीसी पुरुषों के अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, जिससे युवा सितारों को दबाव में अनुकूलित होने और 50 ओवर प्रारूप में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है.

PAK vs MAL, एसीसी मेन्स U19 एशिया कप 2025 मैच डिटेल्स

तारीख: 12 दिसंबर 2025

दिन: शुक्रवार

वेन्यू: सेवन्स स्टेडियम, दुबई

समय: भारतीय समयानुसार 10:30 AM.

कब और कहा खेला जाएगा पाकिस्तान बनाम मलेशिया के बीच टूर्नामेंट का पहला मुकाबला?

पाकिस्तान बनाम मलेशिया, ACC मेन्स U19 एशिया कप 2025 लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पाकिस्तान और मलेशिया के बीच U19 एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख पाएंगे. फैंस सोनी स्पोर्ट्स टेन 1 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 SD और HD, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 SD पर मैच का लुत्फ उठा पाएंगे. वहीं, इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीम सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK-U19 vs MAL-U19 2nd ODI Prediction)

पाकिस्तान अंडर-19: उस्मान खान, फरहान यूसुफ (कप्तान), हुजैफा अहसन, हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद सय्याम, अली रजा, मोमिन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शायान, नकाब शफीक, अहमद हुसैन.

मलेशिया अंडर-19: डियाज़ पात्रो (कप्तान), मुहम्मद अफिनिद, मुहम्मद आलिफ़, अज़ीब वाजदी, मोहम्मद हेरिल (विकेटकीपर), मुहम्मद अकरम, मोहम्मद हारिज़ अफ़नान, मुहम्मद फ़तहुल मुईन, मुहम्मद नूरहानिफ़, सियाकिर इज़ुद्दीन.

नोट: पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.