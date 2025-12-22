Ayush Mhatre-Ali Raza Angry Exchange: U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी गेंदबाज अली रज़ा के सेंड-ऑफ पर भड़के आयुष म्हात्रे, मैदान पर हुई तीखी बहस, देखें वीडियो

Ayush Mhatre and Ali Raza (Photo Credits: @SonyLIV)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी की शुरुआत ठीक रही, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे के जल्दी आउट होने से टीम को बड़ा झटका लगा. आयुष ने अली रज़ा की गेंद पर मिड-ऑफ के ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद फील्डर के हाथों में चली गई. आउट होने के बाद अली रज़ा ने आक्रामक अंदाज़ में आयुष को सेंड-ऑफ दिया, जिससे भारतीय कप्तान भड़क गए. इसके बाद आयुष म्हात्रे वापस लौटे और दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी बहस देखने को मिली, जिससे हाई-वोल्टेज फाइनल का माहौल और भी गर्मा गया. वैभव सूर्यवंशी और अली रज़ा के बीच तीखी बहस, 14 वर्षीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी गेंदबाज़ को दिखाई औकात, देखें वीडियो

फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने भारत अंडर-19 को एकतरफा अंदाज़ में 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम दबाव में नजर आई.

अली रज़ा और आयुष म्हात्रे के बीच तीखी बहस

अली रज़ा के जश्न और आक्रामक सेंड-ऑफ से आयुष म्हात्रे काफी नाराज़ हो गए, जिसके बाद मैदान पर माहौल और गर्मा गया. वायरल वीडियो में साफ देखा गया कि गुस्से में आयुष ने गेंदबाज़ अली रज़ा की ओर मुड़कर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और फैंस की प्रतिक्रियाएं भी बंटी हुई नजर आईं. कुछ लोगों ने इसे भारत-पाकिस्तान की पारंपरिक और तीव्र प्रतिद्वंद्विता का नतीजा बताया, जबकि कई यूज़र्स का मानना रहा कि अंडर-19 स्तर के खिलाड़ियों को इस तरह के व्यवहार से बचना चाहिए और मैदान पर संयम बनाए रखना जरूरी है.