Ishan Kishan and 'Alva Bains' Pics: पाकिस्तान के खिलाफ भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद ड्रेसिंग रूम से ईशान किशन और ‘अल्वा बैंस’ की तस्वीरें वायरल; जानें फोटो का सच

Ishan Kishan and 'Alva Bains' Pics: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इन तस्वीरों में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन के साथ एक युवती नजर आ रही है, जिसकी पहचान 'अल्वा बैन्स' के रूप में की गई है. दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीरें कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम की हैं. हालांकि, जांच में यह बात सामने आई है कि ये तस्वीरें पूरी तरह से फर्जी हैं और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार किया गया है.
क्या है वायरल तस्वीरों का मामला?
इंस्टाग्राम पर 'iamalvabains' नाम के अकाउंट से साझा की गई इन तस्वीरों में ईशान किशन और अल्वा बैन्स को टीम इंडिया की किट में एक साथ पोज देते हुए दिखाया गया है. पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया था, "My chaddi buddy killed it tonight" (मेरे बचपन के दोस्त ने आज कमाल कर दिया). चूंकि ईशान किशन ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, इसलिए यह तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं. यह भी पढ़े: Ishan Kishan Fifty, IND vs PAK Live Score Update: कोलंबो में ईशान किशन ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक, टीम इंडिया का स्कोर 60 रन
ईशान-अल्वा बैंस’ की AI-जनरेटेड तस्वीरें
कौन है अल्वा बैन्स?
जांच के अनुसार, अल्वा बैन्स कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है. वह एक 'एआई इन्फ्लुएंसर' (AI Influencer) या डिजिटल मॉडल है. इसे डीप-लर्निंग एल्गोरिदम और जनरेटिव एआई टूल्स का उपयोग करके बनाया गया है. यह डिजिटल मॉडल सोशल मीडिया पर जुड़ाव बढ़ाने के लिए वास्तविक घटनाओं और मशहूर हस्तियों के साथ जोड़कर पेश किया जाता है.
सुरक्षा में चूक या तकनीकी चालाकी?
तस्वीरों के वायरल होने के बाद भारतीय टीम की सुरक्षा और ड्रेसिंग रूम तक बाहरी व्यक्ति की पहुंच को लेकर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, सच्चाई यह है कि आईसीसी (ICC) के कड़े नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम एक 'स्टेरिल ज़ोन' (Sterile Zone) होता है. यहां केवल खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और अधिकृत कर्मियों को ही जाने की अनुमति होती है. जांच में पाया गया कि:
तस्वीरों में दिखने वाला ड्रेसिंग रूम आर. प्रेमदासा स्टेडियम का नहीं है.
जर्सी पर बना बीसीसीआई (BCCI) का लोगो और किट बैग पर लिखी ब्रांडिंग धुंधली और तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है.
आधिकारिक प्रसारण या किसी अन्य फुटेज में इस युवती की मौजूदगी कहीं नहीं मिली.
ईशान-अल्वा बैंस’ की AI-जनरेटेड वायरल तस्वीरें
भ्रामक हैं तस्वीरें
ईशान किशन और अल्वा बैन्स की ये तस्वीरें पूरी तरह से 'सिंथेटिक रियलिटी' का उदाहरण हैं. इनका उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करना था. प्रशंसकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी एआई-जनित सामग्री पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि जरूर करें.