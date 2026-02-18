Will India-Pakistan Meet Again In T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कप 2026 में फिर हो सकता है टीम इंडिया बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? जानें पूरा समीकरण

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जा रहा है. ग्रुप A में दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अलग-अलग मायनों में अहम है. भारत पहले ही सुपर एट में अपनी जगह पक्की कर चुका है, जबकि नीदरलैंड्स इस मैच को सम्मानजनक अंत के रूप में देख रहा है. इस टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं, जबकि नीदरलैंड्स की कमान स्कॉट एडवर्ड्स के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: India vs Netherlands, T20 World Cup 2026 36th Match Scorecard: अहमदाबाद में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स के सामने रखा 194 रनों का टारगेट, शिवम दुबे ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबले की संभावना बनती नजर आ रही है. क्रिकेट फैंस के लिए यह खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगी. हर बार की तरह इस बार भी दोनों टीमों के बीच मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल सकता है.

ग्रुप स्टेज में आमना-सामना संभव

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को अगर एक ही ग्रुप में रखा जाता है तो ग्रुप स्टेज में ही महामुकाबला देखने को मिल सकता है. आईसीसी आमतौर पर बड़े मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए ग्रुप तैयार करता है, ऐसे में दोनों टीमों को एक ही पूल में रखने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही रोमांच चरम पर पहुंच जाएगा.

सुपर 8 या नॉकआउट में टकराव का समीकरण

मान लीजिए दोनों टीमें अलग-अलग ग्रुप में रहती हैं, तब भी सुपर 8 या सेमीफाइनल में भिड़ंत की पूरी संभावना रहेगी. इसके लिए जरूरी होगा कि दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप में टॉप-2 में जगह बनाएं.

समीकरण इस तरह बन सकता है:

दोनों टीमें ग्रुप स्टेज से क्वालीफाई करें. सुपर 8 में एक ही ग्रुप में आ जाएं या अलग-अलग ग्रुप से टॉप करके सेमीफाइनल में पहुंचें. नॉकआउट में जीत दर्ज कर फाइनल में भिड़ जाएं. अगर फाइनल में भारत-पाकिस्तान आमने-सामने होते हैं, तो यह मुकाबला टी20 इतिहास के सबसे बड़े मैचों में गिना जाएगा.

पिछले मुकाबलों का रोमांच

टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं. दोनों टीमों के बीच हर मैच में दबाव, रोमांच और भावनाएं चरम पर रहती हैं. फैंस की नजरें एक बार फिर आईसीसी की ग्रुप घोषणा पर टिकी हैं. जैसे ही शेड्यूल और ग्रुप सामने आएंगे, तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी कि क्या 2026 में फिर से क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा या नहीं. फिलहाल इतना तय है कि अगर भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आते हैं, तो दुनिया भर की नजरें उसी मुकाबले पर टिक जाएंगी.