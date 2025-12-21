IND U19 vs PAK U19, ACC U-19 Asia Cup Final 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर जीता अंडर-19 एशिया कप का खिताब, समीर मिन्हास ने खेली ऐतिहासिक पारी

Sameer Minhas (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने भारत अंडर-19 को एकतरफा अंदाज़ में 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके सामने भारतीय टीम पूरी तरह बिखर गई. इस तरह पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने फाइनल में भारत को करारी शिकस्त देकर एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया. समीर मिन्हास की रिकॉर्डतोड़ पारी और गेंदबाज़ों के संयुक्त प्रयास ने इस जीत को ऐतिहासिक बना दिया. कौन हैं समीर मिन्हास? पाकिस्तानी ओपनर ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ तूफानी शतक जड़ रचा इतिहास

टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय भारी पड़ गया. पाकिस्तान की ओर से ओपनर समीर मिन्हास ने फाइनल को पूरी तरह अपने नाम कर लिया. उन्होंने 113 गेंदों में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें दमदार स्ट्रोकप्ले और शानदार टाइमिंग देखने को मिली. यह पारी न सिर्फ मैच की सबसे बड़ी हाइलाइट रही, बल्कि भारत के खिलाफ फाइनल में खेली गई सबसे यादगार पारियों में से एक बन गई. उनके अलावा अहमद हुसैन ने 72 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि उस्मान खान ने 45 गेंदों में 35 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया.

भारतीय गेंदबाज़ों की बात करें तो दीपेश देवेंद्रन ने संघर्ष करते हुए 10 ओवर में 83 रन देकर 3 विकेट लिए. खिलान पटेल और हेनिल पटेल को 2-2 सफलताएं मिलीं, लेकिन बाकी गेंदबाज़ पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे.

348 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय अंडर-19 टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और पूरी टीम दबाव में आ गई. वैभव सूर्यवंशी ने 10 गेंदों में 26 रन की तेज़ पारी खेली, जबकि दीपेश देवेंद्रन ने 16 गेंदों में 36 रन बनाकर कुछ देर संघर्ष किया. इसके अलावा खिलान पटेल 23 गेंदों में 19 रन ही बना सके. भारतीय टीम 26.2 ओवर में महज़ 156 रन पर सिमट गई.

पाकिस्तान की गेंदबाज़ी बेहद अनुशासित और आक्रामक रही. अली रज़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6.2 ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाज़ी की कमर तोड़ दी. हुज़ैफा अहसान और अब्दुल सुभान ने 2-2 विकेट लेकर भारत की वापसी की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म कर दिया.