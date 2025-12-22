ACC U19 Asia Cup 2025: 13 साल बाद भारत को रौंदकर पाकिस्तान बना U19 एशिया कप चैंपियन, PCB ने खिलाड़ियों पर की पैसों की बरसात

मोहसिन नकवी(Photo : X)

India U19 National Cricket Team vs Pakistan U19 National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एसीसी मेन्स अंडर-19 एशिया कप 2025 (ACC Men’s U19 Asia Cup) का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को दुबई (Dubai) के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला गया. फाइनल में पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने भारत अंडर-19 को एकतरफा अंदाज़ में 191 रन से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान ने 13 साल बाद दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. खास बात यह रही कि 2012 में जहां पाकिस्तान और भारत संयुक्त विजेता बने थे, वहीं इस बार पाकिस्तान ने अकेले दम पर खिताब जीतकर पहली बार सोल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तानी गेंदबाज अली रज़ा के सेंड-ऑफ पर भड़के आयुष म्हात्रे, मैदान पर हुई तीखी बहस, देखें वीडियो

PCB ने खिलाड़ियों पर की पैसों की बरसात

इस ऐतिहासिक जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने टीम के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर बड़ा ऐलान किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंडर-19 टीम के सभी 15 खिलाड़ियों को 50 लाख पाकिस्तानी रुपये (करीब 15 लाख भारतीय रुपये) का नकद इनाम दिया जाएगा. नक़वी ने खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और जज़्बे की खुलकर तारीफ की और उन्हें भविष्य में भी इसी तरह देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया. स्वदेश लौटने पर टीम का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया और जीत का जश्न मनाने के लिए विजय परेड भी निकाली गई.

मैच की बात करें तो भारत के टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने के फैसले का पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया. पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इस पारी के नायक ओपनर समीर मिन्हास रहे, जिन्होंने सिर्फ 113 गेंदों में 172 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. मिन्हास ने महज 71 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अंडर-19 एशिया कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने पाकिस्तान को शुरुआत से ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया.

348 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई. पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने पावरप्ले में कहर बरपाते हुए पहले 10 ओवरों में ही भारत के पांच विकेट गिरा दिए. इसके बाद भारतीय बल्लेबाज़ी पूरी तरह लड़खड़ा गई और पूरी टीम 26.2 ओवर में महज 156 रन पर सिमट गई. गेंदबाज़ी में अली रज़ा सबसे प्रभावशाली रहे, जिन्होंने 42 रन देकर चार विकेट झटके. उन्हें अब्दुल सुभान, मोहम्मद सैयाम और हुज़ैफा अहसान का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने दो-दो विकेट चटकाए. भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने अंत में 36 रन की तेज़ पारी खेली, लेकिन तब तक मैच पाकिस्तान की पकड़ में पूरी तरह जा चुका था. इस तरह पाकिस्तान ने 191 रन की विशाल जीत दर्ज की, जो अंडर-19 एशिया कप फाइनल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत साबित हुई