Meerut Shocker: आखिरी ओवर...आखिरी गेंद! बॉलिंग करते वक्त मैदान पर गिरा बॉलर, Heart Attack से हुई मौत (Watch Video)

Moradabad Cricket Match Accident (Photo- @hindipatrakar/X)

Moradabad Cricket Match Accident: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बिलारी तहसील (Bilari Tehsil) में 50 वर्षीय खिलाड़ी अहमर खान (Player Ahmer Khan) की क्रिकेट मैच के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई. यह घटना बिलारी थाना क्षेत्र के शुगर मिल ग्राउंड में हुई, जहां मुरादाबाद और संभल की टीमों के बीच 20 ओवर का रोमांचक मैच (Moradabad vs Sambhal Cricket Match) चल रहा था.

कटघर थाना (Katghar Police Station) क्षेत्र के एकता विहार निवासी अहमर खान मुरादाबाद की टीम के लिए गेंदबाजी कर रहे थे. मुरादाबाद की टीम ने मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. ​​

बॉलिंग करते वक्त खिलाड़ी को आया हार्ट अटैक

सभी खिलाड़ी और दर्शक स्तब्ध

अहमर मैदान पर खुशी मना रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद अचानक पिच पर गिर पड़े. साथी खिलाड़ियों ने तुरंत CPR की कोशिश की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी और दर्शक स्तब्ध रह गए. बताया जा रहा है कि अहमर पूरी तरह स्वस्थ थे और नियमित रूप से क्रिकेट खेलते थे. इस दुखद घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

लोगों का दिल क्यों दे रहा धोखा?

विशेषज्ञों का कहना है कि अचानक दिल के दौरे के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तनाव, अनियमित दिनचर्या, असंतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके मुख्य कारण हैं. डॉक्टर सलाह देते हैं कि नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम इस जोखिम को काफी कम कर सकते हैं.