Sudden Death in Lalitpur: पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आया पीछे बैठा शख्स अचानक गिरा नीचे, हार्ट अटैक से हुई मौत, घटना का वीडियो आया सामने; VIDEO

Sudden Death in Lalitpur: पिछले कुछ वर्षों में लोगों में हार्ट अटैक (Heart Attack) की घटनाएं बढ़ने लगी है. आएं दिन किसी न किसी शहर में अचानक आ रहे हार्ट अटैक से लोगों की जान जा रही है. ऐसी ही एक घटना ललितपुर जिले (Lalitpur District) से सामने आई है. जहांपर एक शख्स को पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर हार्ट अटैक आ गया और शख्स नीचे गिर पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक युवक बाइक (Bike) पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचता है. उसकी बाइक के पीछे एक शख्स बैठा होता है और शख्स इस दौरान नीचे उतरता है और नीचे गिर जाता है. इस समय बाइक पर बैठा युवक उसे उठाने की कोशिश करता है.
इसके बाद उसका साथी उसे सीपीआर (CPR) देने की कोशिश भी करता है. लेकिन तब तक शख्स की मौत (Death) हो चुकी होती है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X @aditytiwarilive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Heart Attack in a Car: गाजियाबाद में शख्स को आया चलती कार में हार्ट अटैक, मौके पर हुई मौत, सड़क पर बड़ा हादसा होने से टला
पेट्रोल पंप पर शख्स की मौत
चंद सेकंड में जिंदगी खत्म-सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड
यूपी के ललितपुर में भजन-कीर्तन के सफर में मौत का सफरनामा!
दोस्त के साथ बाइक पर निकला युवक,
पेट्रोल पंप पर रुके…
अचानक पीछे बैठा युवक बाइक से उतरा और हार्ट अटैक से ढेर हो गया।
पेट्रोल पर हार्ट अटैक से शख्स की हुई मौत
जानकारी के मुताबिक 45 साल के हरवल अहिरवार अपने एक साथी के साथ पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर पेट्रोल भरवाने आएं थे. इस दौरान उनका साथी जब पेट्रोल भरवा रहा था तो ये नीचे उतरे और कुछ ही पल में असहज होकर नीचे गिर पड़े. उनके साथी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उठे. इसके बाद सीपीआर (CPR) के बाद भी कोई असर नहीं हुआ. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया. जहांपर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है की अहिरवार एक भजन गायक थे.
हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी
बता दें की पिछले कुछ वर्षों में उम्र दराज लोगों को ही नहीं, बच्चों में भी हार्ट अटैक (Heart Attack) की घटनाएं बढ़ने लगी है. कुछ ही पल में लोगों की मौत हो रही है. पिछले कुछ वर्षों में बड़े फिल्म अभिनेताओं और टीवी स्टार्स (Film Actors) की भी मौत हार्ट अटैक से हुई थी. लगातार हार्ट अटैक की घटनाओं से लोगों को भी चिंता में डाल दिया है.