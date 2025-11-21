Udupi Spy Case: कर्नाटक में बड़ी सेंध! पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों का भंडाफोड़, उडुपी कोचीन शिपयार्ड के 2 कर्मचारी अरेस्ट

Photo- Pixabay

Udupi Spy Case: कर्नाटक के उडुपी जिले में पुलिस ने एक गंभीर जासूसी मामले का भंडाफोड़ किया है. मलपे स्थित कोचीन शिपयार्ड यूनिट में काम करने वाले दो कर्मचारियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए दोनों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं. आरोप है कि वे काफी समय से नौसेना से जुड़ी जहाज निर्माण जानकारी पाकिस्तान तक भेज रहे थे.

कैसे खुला जासूसी का राज?

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों की पहचान रोहित और संत्री के रूप में हुई है. दोनों को सुषमा मरीन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर कोचीन शिपयार्ड में नौकरी मिली थी. जांच में सामने आया कि दोनों पिछले डेढ़ साल से जहाजों के डिजाइन और तकनीकी जानकारी व्हाट्सऐप के जरिए पाकिस्तान भेज रहे थे. इस दौरान उन्हें वहां से लगातार पैसे भी मिलते रहे.

कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई तेज

मामले का खुलासा तब हुआ जब शिपयार्ड के सीईओ को कर्मचारियों की गतिविधियों पर शक हुआ. उन्होंने तुरंत इस मामले की रिपोर्ट उडुपी पुलिस को दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. उन पर राष्ट्र की संप्रभुता से खिलवाड़ करने और संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं.

जांच में नए खुलासों की उम्मीद

उडुपी के एसपी हरीराम शंकर ने बताया कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इसलिए केंद्रीय एजेंसियां भी जांच संभाल सकती हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी युवकों के नेटवर्क और उनके पाकिस्तानी संपर्कों की पूरी जानकारी जुटाने में लगी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या संगठन में और लोग इस गतिविधि में शामिल थे.