Papikonda Bus Accident: आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली में बड़ा हादसा! खाई में गिरी प्राइवेट बस, 9 लोगों की मौके पर ही मौत

Papikonda Bus Accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू ज़िले के पापीकोंडा नेशनल पार्क इलाके में तड़के एक निजी ट्रैवल्स की बस भीषण हादसे का शिकार हो गई. जानकारी के मुताबिक बस में चित्तूर जिले के लगभग 35 पर्यटक सफर कर रहे थे. घना कोहरा और कम रोशनी के कारण ड्राइवर को सामने दिखाई नहीं दिया और बस तेज रफ़्तार में जंगल के रास्ते पर बने एक कड़े अवरोध से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और अंदर बैठे कई यात्री गंभीर रूप से फंस गए.
ये भी पढें: Purvanchal Expressway Viral MMS Videos: टोल प्लाजा पर कपल्स का वीडियो रिकॉर्ड कर करते थे ब्लैकमेल, ऐसे चल रहा था गंदा खेल, 3 आरोपी गिरफ्तार
राहत और बचाव की शुरुआत?
हादसे के तुरंत बाद आसपास के वनकर्मियों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद मारेडुमल्ली और चिंतूर पुलिस टीमें बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों ने भी घायलों को बाहर निकालने में मदद की. पुलिस ने बताया कि मौके पर ही नौ लोगों की मौत हो गई जबकि तीन यात्री गंभीर रूप से घायल मिले जिन्हें नज़दीकी अस्पताल भेजा गया है. बस में फंसे अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है.
हादसे से पहले की परिस्थितियां
पर्यटक अराकू घाटी से भद्राचलम की ओर जा रहे थे. शुक्रवार सुबह उन्हें भद्राचलम पहुंचना था लेकिन आधी रात से सुबह की ओर बढ़ते वक्त जंगल की सड़क पर दृश्यता बेहद कम हो गई थी. कई यात्रियों ने राहत कर्मियों को बताया कि बस तेज़ रफ़्तार में चल रही थी और कोहरा अचानक घना हो गया जिसके बाद कुछ ही सेकेंड में बस जोर से हिल गई और लोग सीटों से उछल पड़े. हादसे के बाद बस के अंदर अफरा–तफरी मच गई और कई यात्री बेहोश हो गए.
प्रशासन की प्रतिक्रिया और कार्रवाई
ज़िले के एसपी कार्यालय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि राहत कार्य पूरे जोर से चल रहे हैं. मृतकों के परिजनों को सूचना भेजी जा रही है और घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और भविष्य में इस रूट पर सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जाएगा.