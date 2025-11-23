VIDEO: बदायु में महिला के साथ बेरहमी! बहु के सास ने बाल पकड़े..ससुर ने डंडे से की पिटाई

Badaun News: रिश्तों को शर्मसार करनेवाले ऐसे कई वीडियो सामने आते है, जिसको देखने के बाद लोगों में रोष फ़ैल जाता है. ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के बदायूं (Badaun) जिले से सामने आया है. जहांपर एक सास और ससुर ने सड़क पर बहु के साथ जमकर मारपीट की. सास ने बहु के बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर बहु को पीटा तो वही ससुर ने बहु पर डंडे से वार किए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.
जहांपर महिला सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल उठ रहे है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ASRAAZ0121 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
बहु के साथ बेरहमी से मारपीट
समाज पर सवाल खड़ा करती वीडियो। सास ने पकड़े बाल, ससुर ने पुत्रवधु को डंडे से पीटा। वीडियो वायरल। बदायूं के थाना उझानी के कछला के वार्ड नंबर 1 का मामला।#Badaun #Ujhani #Kachhla #UPNews #ViralVideo #DomesticViolence #CrimeAlert #WomenSafety #UPPolice #BreakingNews #TrendingNow pic.twitter.com/Wf0TBITFob
पानी के पाइप से शुरू हुआ विवाद
ये घटना घटना उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला नगर की बताई जा रही है. पीड़िता चंदा देवी के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब उसने अपने सास-ससुर से पानी का पाइप वापस मांगा. मामूली सी बात पर दोनों भड़क उठे और देखते ही देखते बहू पर टूट पड़े.वायरल फुटेज (Video) में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी महिला और उसके पति ने चंदा देवी को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया और लाठी से लगातार वार करते रहे. मारपीट के दौरान उसे घसीटते हुए भी देखा गया.
पुलिस पर लापरवाही का आरोप
घटना के बाद घायल बहू शिकायत लेकर कछला पुलिस चौकी (Police Station) पहुंची. लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात सुनने के बजाय उसके पति को ही चौकी में बैठाए रखा और कई घंटों बाद छोड़ दिया.चंदा देवी का कहना है कि यह पहली बार नहीं है. उसके सास-ससुर पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे है.