VIDEO: बदायु में महिला के साथ बेरहमी! बहु के सास ने बाल पकड़े..ससुर ने डंडे से की पिटाई

Daughter-in-law brutally beaten (Credit-@ASRAAZ0121)

Badaun News: रिश्तों को शर्मसार करनेवाले ऐसे कई वीडियो सामने आते है, जिसको देखने के बाद लोगों में रोष फ़ैल जाता है. ऐसा ही एक वीडियो उत्तर प्रदेश के बदायूं (Badaun) जिले से सामने आया है. जहांपर एक सास और ससुर ने सड़क पर बहु के साथ जमकर मारपीट की. सास ने बहु के बाल पकड़कर जमीन पर गिराकर बहु को पीटा तो वही ससुर ने बहु पर डंडे से वार किए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.

बहु के साथ बेरहमी से मारपीट

पानी के पाइप से शुरू हुआ विवाद

ये घटना घटना उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला नगर की बताई जा रही है. पीड़िता चंदा देवी के मुताबिक, विवाद तब शुरू हुआ जब उसने अपने सास-ससुर से पानी का पाइप वापस मांगा. मामूली सी बात पर दोनों भड़क उठे और देखते ही देखते बहू पर टूट पड़े.वायरल फुटेज (Video) में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी महिला और उसके पति ने चंदा देवी को बाल पकड़कर जमीन पर गिराया और लाठी से लगातार वार करते रहे. मारपीट के दौरान उसे घसीटते हुए भी देखा गया.

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद घायल बहू शिकायत लेकर कछला पुलिस चौकी (Police Station) पहुंची. लेकिन पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात सुनने के बजाय उसके पति को ही चौकी में बैठाए रखा और कई घंटों बाद छोड़ दिया.चंदा देवी का कहना है कि यह पहली बार नहीं है. उसके सास-ससुर पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहे है.