Scholarship Exam Date Changed: स्कॉलरशिप की परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, अब इस दिन होगी एग्जाम

Scholarship Exam Date Changed: महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप (Scholarship) परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. राज्य परीक्षा परिषद ने प्राथमिक क्लास 5वीं और माध्यमिक क्लास 8वीं स्कॉलरशिप की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. नई तारीख के साथ अब छात्रों को तैयारी के लिए अतिरिक्त समय भी मिल गया है.पहले यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जानी थी,लेकिन उसी दिन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) भी निर्धारित होने के कारणराज्य के कई शिक्षक दोनों परीक्षाओं के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते.

इस स्थिति को देखते हुए स्कॉलरशिप परीक्षा को आगे बढ़ाकर 22 फरवरी 2026 की नई तिथि निर्धारित की गई है.राज्य के सभी जिलों में यह परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी.

विद्यार्थियों को तैयारी के लिए मिला अतिरिक्त समय

नई तारीख घोषित होने के बाद अब विद्यार्थियों (Students )के पास लगभग दो महीनों का समय बचा है.इसलिए परिषद ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे शेष समय का पूर्ण उपयोग करते हुए तैयारी को मजबूत करें.

लॉ की परीक्षाएं भी टलीं

स्कॉलरशिप परीक्षा के अलावा,मुंबई विश्वविद्यालय की विधि (Law) परीक्षा भी आगे बढ़ा दी गई है.अध्ययन अवधि पूरी न होने और देर से दाखिले शुरू होने के कारणदिसंबर में होने वाली पहली सत्र की परीक्षा अब 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी.इस बदलाव से कई महाविद्यालयों और छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है.