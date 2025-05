VIDEO: आज शाम 5 बजे से लागू होगा सीजफायर, भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति; 12 मई को होगी अगली बातचीत

India Pakistan Ceasefire Agreement: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लंबे समय से जारी तनाव के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है. दोनों देशों ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों स्तरों पर तुरंत प्रभाव से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला लिया है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3:35 बजे पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने भारतीय DGMO को फोन किया और दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमति बनी. तय हुआ है कि भारतीय समयानुसार आज शाम 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी.

इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. अगली बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे तय हुई है.

#WATCH | Delhi: Foreign Secretary Vikram Misri says, "Pakistan's Directors General of Military Operations (DGMO) called Indian DGMO at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air… pic.twitter.com/k3xTTJ9Zxu

— ANI (@ANI) May 10, 2025