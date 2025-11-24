Legend Dharmendra Unknown Facts: जिंदादिल ही नहीं अच्छे इंसान और मददगार भी थे धर्मेंद्र.. अमिताभ को दिलवाया था 'शोले' में जय का रोल, फिल्म ने रचा था इतिहास

Dharmendra had recommended Amitabh (Credit-Youtube)

Legend Dharmendra Unknown Facts: बॉलीवुड के लीजेंड धर्मेंद्र (Dharmendra) अब हमारे बीच नहीं रहे. लेकिन उनकी उनकी फिल्मों ने जो करीब 50 साल तक लोगों का मनोरंजन किया है. वे कभी भी उनके फैंस भूल नहीं पाएंगे. ऐसी ही भारतीय सिनेमा की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी 'शोले' (Sholay) से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स. साल 1975 में 'शोले ' फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म इतनी पॉपुलर रही की कई वर्षों तक इस फिल्म का रिकॉर्ड रहा. इस फिल्म के सभी पात्र चाहें वह विलेन का रहा हो, कॉमेडियन का रहा हो, या फिर हीरो का सभी किरदार काफी फेमस हुए थे और अब भी है.

इसी फिल्म में वीरू का रोल धर्मेंद्र ने किया था और उनके दोस्त जय का रोल अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने किया था. लेकिन क्या आप जानते है इस रोल के लिए अमिताभ के नाम की सिफारिश भी धर्मेंद्र ने की थी. ये भी पढ़े:धर्मेंद्र वह हस्ती, जिसने पद्म भूषण से लेकर लाइफटाइम अवॉर्ड तक जीतकर सिनेमा के बादशाह बनने का सफर तय किया; यहां पढ़ें अभिनेता की उतार-चढ़ाव भरी जिंदगी

शत्रुघ्न सिन्हा थे पहली पसंद

फिल्म का अहम किरदार ‘जय’ शुरू में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha)को ऑफर किया गया था.उस दौर में वे लगातार दो-हीरो वाली फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और डेट्स की परेशानी के चलते वे फिल्म साइन नहीं कर पाए. बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का अफसोस भी रहा, लेकिन खुशी भी कि इस रोल ने अमिताभ बच्चन के करियर को नई उड़ान दी.

धर्मेंद्र ने की अमिताभ की सिफारिश

एक पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने बताया था कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) खुद उनसे मिले और ‘जय’ की भूमिका के लिए सिफारिश करने को कहा. उस समय अमिताभ लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझ रहे थे और उन्हें बड़े प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल हो रहा था. साल 2018 में आप की अदालत में उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था की 'मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन चूंकि अमिताभ ने कहा है, तो मैं भी कह देता हूं.हां, मैंने उसकी मदद की थी. असल में यह रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिलना था. धर्मेंद्र ने शो में हंसते हुए यह भी बताया कि बाद में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे पूछा कि अमिताभ का नाम क्यों सुझाया, तो उन्होंने मज़ाक में कहा,''यार, वो पहले आ गया था. सोचा बेचारे को दे दो.उनके इस मज़ाकिया जवाब पर दर्शक भी खूब हंसे.

निर्देशक रमेश सिप्पी का भी अहम फैसला

रमेश सिप्पी (Ramesh Sippy) पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेने के पक्ष में थे, लेकिन फिल्म में पहले से ही धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे बड़े सितारे होने की वजह से उन्हें लगा कि तीन बड़े नाम सेट पर ईगो क्लैश पैदा कर सकते हैं.इसी दौरान उन्होंने अमिताभ को आनंद और बॉम्बे टू गोवा में देखा और उनका अभिनय पसंद आया. धर्मेंद्र की सिफारिश ने भी अमिताभ के पक्ष में काम किया और अंततः उन्हें ‘जय’ का रोल मिल गया.

