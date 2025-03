Krrish 4: ऋतिक रोशन करेंगे 'कृष 4' का निर्देशन, राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा होंगे प्रोड्यूसर

Krrish 4: बॉलीवुड के सुपरहीरो 'कृष' की चौथी किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. 'कृष 4' को अब खुद ऋतिक रोशन डायरेक्ट करेंगे. फिल्म का निर्माण दिग्गज फिल्ममेकर राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलकर करेंगे. यह फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी सुपरहीरो फिल्म होने वाली है. 'कृष 4' को बेहद बड़े स्तर पर बनाया जाएगा, जिसमें हाई-क्वालिटी वीएफएक्स और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे. फिल्म की कहानी पर अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह पहले की तीनों फिल्मों से कहीं ज्यादा ग्रैंड और रोमांचक होने वाली है. Hrithik Roshan Spotted with Injury: जख्मी हालत में स्पॉट हुए ऋतिक रोशन, War 2 की शूटिंग में लगेगा वक्त

पहली तीन 'कृष' फिल्मों का निर्देशन राकेश रोशन ने किया था, लेकिन इस बार ऋतिक खुद डायरेक्शन की कमान संभालेंगे. उनके निर्देशन में बनी यह पहली फिल्म होगी. इसके अलावा, फिल्म में ऋतिक रोशन ही मुख्य किरदार में नजर आएंगे.

BIGGG NEWS – IT'S OFFICIAL... RAKESH ROSHAN - ADITYA CHOPRA TO JOINTLY PRODUCE 'KRRISH 4'... HRITHIK ROSHAN TURNS DIRECTOR... #HrithikRoshan turns director for #India's biggest superhero franchise #Krrish4.#Krrish4 will be produced by #AdityaChopra [#YashRajFilms] in… pic.twitter.com/HYYsqrXDbF

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 28, 2025